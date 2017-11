Hamilton risponde e torna in testa, inseguito da Vettel

ABU DHABI – Lewis Hamilton risponde all'attacco di Sebastian Vettel e si riporta in testa nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio conclusivo della stagione. Il fresco quattro volte campione del mondo ha tenuto saldamente in mano la testa della classifica grazie ad un tempo di 1:37.877, anche se il tedesco della Ferrari gli si è avvicinato ad appena 149 millesimi. Ad un altro decimo e mezzo troviamo, in terza posizione, la Red Bull di Daniel Ricciardo.

Seguono gli scudieri

Quarta posizione, come nel turno del primo pomeriggio, appannaggio dell'altra Rossa di Maranello, quella di Kimi Raikkonen, staccata di quattro decimi dalla vetta, mentre ad altri due c'è la seconda Mercedes di Valtteri Bottas. Solo settimo un deludente Max Verstappen, ad un secondo dal miglior tempo e a sette decimi dal suo compagno di squadra Ricciardo. L'ultima parte del turno, come di consueto, è stata dedicata alla simulazione di gara, in condizioni di tramonto che saranno molto simili a quelle che si incontreranno domenica. La Formula 1 torna in pista domani alle 11 ora italiana (le 14 locali) per la terza e ultima sessione di prove libere del weekend.