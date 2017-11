Vettel prepara il gran finale: Ferrari subito più veloce

ABU DHABI – Fresco di vittoria nella penultima tappa iridata in Brasile, Sebastian Vettel inizia con il piede giusto anche il gran finale della stagione ad Abu Dhabi. Il pilota tedesco della Ferrari, a venti minuti dalla fine della prima sessione di prove libere sul circuito Yas Marina, ha fermato i cronometri su 1:39.006 scavalcando di un decimo il diretto rivale Lewis Hamilton, che fino a quel momento aveva tenuto saldamente in mano la testa della classifica. Alle spalle del duo di testa si è piazzata la Red Bull di Max Verstappen, ad appena due centesimi di secondo da Hamilton, mentre il secondo ferrarista Kimi Raikkonen è quarto. Solo quinta l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, a ben sette decimi dalla vetta.

C'è anche Bon Giovi

Buono anche il piazzamento di Fernando Alonso: pur rimasto bloccato ai box per la maggior parte della sessione, lo spagnolo della McLaren ha chiuso settimo, dietro alla Force India di Sergio Perez. In pista anche il nostro Antonio Giovinazzi con la ferrarina americana Haas: è stato autore di un testacoda prima di staccare il diciottesimo tempo. La Formula 1 torna in pista per il secondo turno oggi pomeriggio alle 14 ora italiana, le 17 locali.