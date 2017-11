Superhard e hypersoft: arrivano due nuove gomme in F1

ABU DHABI – Pirelli ha presentato ad Abu Dhabi la nuova gamma 2018 che introduce due nuove mescole, contraddistinte da due colori diversi, insieme a nuove costruzioni e finestre d’utilizzo. Ecco le principali novità della prossima stagione. La gamma 2018 comprende pneumatici che per ogni mescola saranno più morbidi di uno step rispetto a quest’anno, i più veloci di sempre nella storia della Formula 1. Viene introdotto un nuovo pneumatico che si posiziona sotto quello ultrasoft: si tratta dell'hypersoft, il più morbido mai realizzato da Pirelli in Formula 1. Sarà utilizzato su circuiti come Montecarlo dove è richiesto un elevato grip meccanico. La hard diventa ice blue. La nuova mescola più dura tra quelle disponibili sarà la superhard, caratterizzata dal colore arancione. La gamma Pirelli 2018 sarà così composta in totale da nove pneumatici: ai sette slick, infatti, si aggiungono i due nuovi intermedi e full wet. Le gomme presentano mescole e costruzioni riprogettati in linea con la filosofia di Pirelli, che dal suo ritorno in Formula 1, avvenuto nel 2011, propone ogni anno una gamma rinnovata.

Più scelta

La nomination dei pneumatici si adatterà meglio alle caratteristiche dei circuiti, grazie alle nuove mescole e alle nuove finestre di utilizzo. I team potranno avere una maggiore flessibilità nella scelta dei set per le gare e, di conseguenza, formulare più strategie rispetto al passato. Tra cinque giorni i team proveranno per la prima volta il nuovo hypersoft, il cui nome è stato scelto con un sondaggio presentato da piloti e personalità di spicco della Formula 1 dopo il Gran Premio del Brasile sui principali canali social Pirelli Motorsport. «Le modifiche sono più contenute rispetto al 2017, quando le dimensioni dei pneumatici sono aumentate del 25% per adattarsi meglio alla nuova generazione di monoposto – spiega il responsabile Mario Isola – Siamo comunque lieti di presentare alcune importanti novità nella nostra gamma, con mescole più morbide e performanti e con l’introduzione della nuova hypersoft. Ci siamo accorti che, date le circostanze uniche di quest’anno, il nostro approccio nello sviluppo dei pneumatici 2017 è stato forse prudente. Per il 2018, invece, la gamma risponde all’esigenza di effettuare circa due pit stop nella maggior parte delle gare. La costruzione base dei pneumatici non ha subìto molti cambiamenti e conserva le caratteristiche già apprezzate dai piloti quest’anno per la possibilità di spingere al massimo sia con gomma nuova che usata. I nuovi pneumatici più veloci e performanti potrebbero portare nel 2018 a gare ancora più combattute e spettacolari». Dopo i due giorni di test collettivi ad Abu Dhabi, i piloti scenderanno in pista per la prima volta con le monoposto 2018 durante le due sessioni di test pre-stagionali in programma a Barcellona dal 26 febbraio al 1° marzo e dal 6 al 9 marzo. Il programma dei test di sviluppo Pirelli in ottica 2019 sarà rivelato all’inizio della prossima stagione.