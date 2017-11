Dovizioso chiude il 2017 in testa... e con il record della pista

JEREZ DE LA FRONTERA – Si è conclusa questo pomeriggio sul circuito di Jerez de la Frontera l'ultima sessione di test del 2017 per i piloti della Ducati. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono scesi in pista ieri ed oggi per provare alcune evoluzioni in previsione della moto 2018 ed anche per testare delle nuove soluzioni di pneumatici messe a disposizione dalla Michelin. Dovizioso ha portato a termine 84 giri, ottenendo il miglior tempo in 1:37.663, mentre Lorenzo ha compiuto 99 giri, con terzo crono in classifica di 1:37.921. Giornata positiva, dunque, per il fresco vicecampione del mondo, che ha abbassato di sette decimi il limite stabilito ieri e ha anche sbriciolato il vecchio record della pista, in parte grazie alla riasfaltatura: «Abbiamo in preventivo alcuni esperimenti per mettere a posto la moto 2018 – ha spiegato Desmodovi al sito ufficiale della MotoGP – Ma qui, in particolare, non avevamo tante soluzioni da provare. Comunque è stato positivo girare a Jerez, con il nuovo asfalto e la pista modificata, molto più veloce. È stato bello sfruttare queste condizioni, e abbiamo staccato un tempo davvero ottimo. Ma a parte questo abbiamo solo confrontato alcuni aspetti, che erano quelli che avevamo in programma. E ora ci prepariamo alla pausa invernale».

In attesa della nuova moto

A parte qualche componente inedita da testare, dunque, i due ducatisti non hanno ancora avuto a disposizione la Desmosedici in versione 2018, dunque le debolezze emerse da questa due giorni di prove restano sempre le solite: «Siamo un po' migliorati, ma non rispetto al nostro storico limite che non abbiamo mai risolto, che è la curva – prosegue il pilota di Forlì – Lo abbiamo visto ad esempio a Phillip Island, una pista dove non si usano molto i freni: la nostra moto non piega così bene come le concorrenti. Ci dobbiamo concentrare su questo, che è ancora il nostro punto debole e quello sul quale dobbiamo migliorare di più. A parte questo, la nostra base è piuttosto buona, dal punto di vista delle curve e dell'elettronica, anche se dipende dalle piste». Dopo la pausa invernale obbligatoria di quasi due mesi, i piloti del team ufficiale Ducati torneranno in pista nei test collettivi in programma a Sepang dal 28 al 30 gennaio 2018. Domani, invece, si dovrebbe vedere in pista il ducatista satellite Danilo Petrucci in sella ad una versione ibrida GP17-18 della Rossa di Borgo Panigale.