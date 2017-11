Hamilton-Vettel, l'ultimo duello è in conferenza stampa

ABU DHABI – Ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. In conferenza stampa clima disteso, ma il neo campione Lewis Hamilton stuzzica Sebastian Vettel: «Non ricordo i miei sorpassi». Il tedesco replica: «Eri sempre davanti, non ne hai fatti». E Lewis: «Un paio su di te sì... La Ferrari ha compiuto grandi progressi, all'inizio della stagione erano davanti grazie a una macchina fantastica, poi quando è aumentata la pressione era più facile sbagliare ed è quello che è successo a loro». Poi arriva il momento di ringraziare la Mercedes: «Ogni singolo individuo all'interno della squadra ha profuso un impegno che non è mai venuto meno – ha riconosciuto il fresco quattro volte iridato – Al quarto anno in questa squadra capisco l'etica del lavoro che la anima ed il fatto di essere stati in lotta con la Ferrari ci ha permesso di raggiungere un livello di performance ancora superiore. Incontrarli tutti e rendermi conto che in ogni gara che ho corso ho potuto sfruttare la potenza del motore che hanno costruito loro, entrare dalla porta principale e vederli ai lati della strada ad accogliermi per festeggiare i due titoli che abbiamo raccolto è stato fantastico». Il pilota anglo-caraibico parla di macchine spinte al limite: «C'è ancora tanto lavoro da fare in tanti settori diversi, ma abbiamo imboccato la strada giusta. Ripeto. questa annata è stata positiva per i tre top team (Mercedes, Ferrari e Red Bull, ndr) e magari il prossimo anno si potrà inserire anche la McLaren per un campionato ancora più divertente».

Si prepara la rivincita

Onore al vincitore. Chapeau di Vettel nei confronti di Hamilton alla vigilia dell'ultima prova del Mondiale di F1. «Ci sono stati tanti momenti clou, come Baku (la gara della famosa ruotata sotto safety car, ndr) – scherza Seb in conferenza stampa – ma anche Spa, dove lui è stato bravo a difendersi al Kemmel: alla fine Lewis ha commesso meno errori ed è giusto che abbia vinto lui». Appuntamento al 2018, dunque: «Siamo migliorati in modo eccezionale avvicinando la Mercedes, ma non abbastanza quando contava – continua il tedesco della Ferrari – C'è l'amarezza di aver perso il titolo, ma abbiamo imparato tante cose. E c'è la voglia di spingere al massimo per iniziare alla grande il 2018 e crescere ancora: sappiamo cosa fare e abbiamo le persone giuste per fare l'ultimo passo. Abbiamo tratto le nostre conclusioni e imparato le nostre lezioni, siamo convinti che anche queste potranno aiutarci l'anno prossimo. Siamo carichi al massimo, c'è stato un momento di delusione quando abbiamo perso il titolo, ma è positivo avere avuto a disposizione un paio di gare per approcciare l'inizio del programma in vista già della prossima stagione. Sono convinto che abbiamo le persone giuste e tutti gli strumenti per crescere ancora».

(Fonte: Askanews)