La scheda: tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Yas Marina

ABU DHABI – La Formula 1 torna in pista per l’ultimo appuntamento della stagione, con il Gran Premio di Abu Dhabi. Da domani, venerdì 24, a domenica 26 novembre, tutti in pista. Nonostante il Mondiale già vinto da Hamilton, i piloti vogliono sfruttare l’occasione per gettare le basi per la prossima stagione. Si parte oggi alle 12 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì, parola al circuito con le prime due sessioni di prove libere (alle 10 e alle 14), mentre sabato, dopo la terza sessione di libere delle 11, tocca poi alle qualifiche, in programma alle 14. Domenica alle 14 la gara.

La pista

Il ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è in programma dal 24 al 26 novembre all’Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. La pista si trova sull’isola artificiale omonima, a fianco del Ferrari World, nell’area nordoccidentale della capitale degli Emirati Arabi Uniti. La prima parte della pista è molto veloce, con due rettilinei in cui viene utilizzata l'ala posteriore mobile, mentre a partire dalla curva 11 le curve secche si intensificano ed impediscono di raggiungere i 300 km/h nella sezione restante del tracciato. La gara prende il via alle ore 17 locali, con la luce solare, ma dopo mezz’ora arriva il tramonto e l’ultima ora si disputa con la luce artificiale. Quest’alternanza si traduce in un calo delle temperature di 10-15 gradi, con conseguente riduzione dell'aderenza e prestazioni mutevoli in frenata.

Gli orari

Giovedì 23 novembre

Ore 12: conferenza stampa piloti

Venerdì 24 novembre

Ore 7:10: GP3 - Prove libere

Ore 8:25: F2 - Prove libere

Ore 10: F1 - Prove libere 1

Ore 12:05: GP3 - Qualifiche

Ore 14: F1 - Prove libere 2

Ore 16: F2 - Qualifiche

Ore 18:15: Conferenza stampa team principal

Sabato 25 novembre

Ore 9:20: GP3 - Gara-1

Ore 11: F1 - Prove libere 3

Ore 14: F1 - Qualifiche

Ore 15.40: F2 - Gara-1

Domenica 26 novembre

Ore 9:45: GP3 - Gara-2

Ore 11:05: F2 - Sprint race

Ore 14: F1 - Gara