Il team Gresini domina le ultime prove dell'anno con Martin

VALENCIA – Jorge Martin ha confermato quanto di buono fatto nel fine settimana di gara una decina di giorni fa chiudendo questo ultimo appuntamento 2017 con i test Moto3 di Valencia davanti a tutti. Suo il miglior tempo di 1:38.692 (stabilito nel primo dei due giorni), anche se il vero lavoro è stato provare nuova carena e nuove componenti del telaio Honda. «Molto soddisfatto di questo test. Lascio Valencia con il miglior tempo della combinata e questo è sicuramente un dato molto positivo – spiega lo spagnolo – Ieri abbiamo lavorato sulla carena nuova: non mi sono trovato subito benissimo, ma poco a poco abbiamo capito come sfruttarla al meglio. Oggi invece ci siamo concentrati sul telaio. Honda ci ha fornito un sacco di materiale ed è stato complicato trovare il giusto equilibrio. Credo che alla fine abbiamo fatto un buon lavoro, trovato soluzioni interessanti, ma ciò non toglie che a febbraio dovremo lavorare molto per avere una moto ancora più competitiva. Adesso andiamo davvero in pausa a ricaricare le pile per un 2018 super».

Diggia ritrovato

Per il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio è stata l’occasione di riprendere fiducia in sella alla moto dopo la caduta in gara sul Ricardo Tormo. L’italiano ha concluso con un tempo praticamente identico a quello fatto segnare in qualifica due sabati fa, e ha sfruttato il test per provare le nuove gomme 2018 con discreti risultati. «È stato un test abbastanza buono, dove ho anche trovato il giro più veloce qui a Valencia, lo stesso fatto registrare in qualifica pochi giorni fa – ha raccontato il giovane romano – Non ci siamo concentrati granché sulla messa a punto perché avevamo cose nuove da provare. In particolare abbiamo provato le gomme 2018: è stato impegnativo, ma ci siamo divertiti. Ora tocca riposare un po’ e arrivare pronti e in forma per la prossima stagione». Martin e Di Giannantonio possono ora considerarsi ufficialmente in vacanza. Il team Gresini chiude così la sua annata con buone sensazioni e si ritroverà proprio su questo circuito a partire dal 6 di febbraio per continuare la preparazione alla stagione 2018.