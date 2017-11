Da supplenti diventano titolari: riconfermati a tempo pieno

FAENZA – La Scuderia Toro Rosso ha annunciato che lo schieramento di piloti per la stagione 2018 sarà formato da Pierre Gasly e Brendon Hartley. Dopo il loro debutto in Formula 1 (avvenuto rispettivamente in Malesia e in Texas) entrambi continueranno a essere compagni di squadra il prossimo anno. «Siamo davvero felici di aver avuto presto conferma da parte di Red Bull che Pierre e Brendon sono i nostri piloti per il 2018 – ha commentato il team principal Franz Tost – Durante quest'ultima fase dell'anno hanno dimostrato di essere pronti per la Formula 1, di prendere rapidamente familiarità con la monoposto, mostrando buone prestazioni e di essere predisposti per questa sfida. Siamo rimasti davvero colpiti dalla loro curva d'apprendimento. Com'è noto, la F1 è qualcosa a cui non tutti i piloti sanno adattarsi velocemente! Quindi, non vediamo l'ora di affrontare un intero anno insieme; una stagione in cui speriamo di fornirgli un buon pacchetto che, unitamente alla loro costanza, può sicuramente metterli in una buona condizione. Sono certo che continueranno a spingere forte e insieme al team lotteranno per dei bei risultati».

Ancora insieme

Il Gran Premio di Abu Dhabi della prossima settimana sarà il quinto in F1 per Pierre e il quarto per Brendon e darà loro una fondamentale dose d'esperienza in più per iniziare la stagione 2018 con una buona conoscenza di questo sport e, al tempo stesso, della squadra. «Sono davvero felicissimo di correre per la Toro Rosso nel 2018 per quella che sarà la mia prima stagione completa in Formula 1 – afferma il francese – Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui: Red Bull, Toro Rosso, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno sostenuto nelle altre categorie. Sono davvero emozionato e super motivato, darò tutto me stesso ad Abu Dhabi e per l'anno prossimo! Non vedo l'ora!». Gli fa eco il neozelandese: «Davvero straordinario essere confermato come pilota di Formula 1 con la Toro Rosso per il prossimo anno. È davvero appagante: ho avuto un'opportunità e sono riuscito a trasformarla in una stagione completa, non potrei essere più felice! Vorrei ringraziare Red Bull e Toro Rosso per aver creduto in me e avermi dato questa seconda possibilità: i sogni possono diventare realtà. Ora continuerò a lavorare più duramente che mai così da completare questo impegnativo finale di stagione e iniziare il nuovo anno nella maniera più convincente possibile!».