McLaren 720 Mso Bespoke: un modello unico ispirato al fondatore

DUBAI – Una McLaren 720, unica, progettata da McLaren Special Operations sarà la protagonista dello stand McLaren al prossimo Dubai International Motor Show che si svolgerà dal 14 al 18 novembre. Questo esclusivo modello è stato creato su ordine specifico di un cliente da Mso Bespoke, la divisione speciale di McLaren Special Operations che consente di personalizzare e accentuare con una serie di possibilità quasi illimitate le vetture McLaren. Questa McLaren 720 su misura, si caratterizza per la verniciatura del corpo vettura in un colore nero Zenith con finitura satinata. Completano le dotazioni esclusive di questa 720 i cerchi ruota in color oro, lo scudo termico del propulsore in oro 24-carati, a questi si aggiungono componenti dell’abitacolo sempre in color oro. Una targa posta all’interno della vettura identifica e certifica che si tratta di un modello unico creato su commissione da Mso, un dato di fatto ulteriormente sottolineato dall’unicità grafica che caratterizza l’ala posteriore, la quale riporta una parte di una famosa citazione di Bruce McLaren, fondatore dell’omonimo marchio. «La vita si misura per quello che raggiungi non solo per gli anni», questa frase è dipinta sull’ala posteriore in caratteri arabi, stilizzata per omaggiare i tratti dello skyline di Dubai.

Tratti esclusivi

Il tema del successo è stato di forte ispirazione nello sviluppo del progetto, come ha dichiarato Andreas Bareis, direttore generale per il Medio Oriente, l'Africa e l'America Latina: «La citazione di Bruce McLaren non è solamente rappresentativa della storia di McLaren, ma anche dei risultati ottenuti dagli Emirati Arabi e dai paesi del Golfo, negli ultimi quattro decenni. Sono Stati molto importanti per il nostro brand, non solo per l’apprezzamento dei nostri clienti e per la loro fiducia nei nostri prodotti, ma anche per il supporto dei nostri investitori. Questa automobile è un tangibile tributo a tutto questo». Per la personalizzazione di questa vettura sono state necessarie 120 ore in più del normale processo produttivo. Solamente per la realizzazione dell’ala posteriore sono state necessarie ben 30 ore di paziente lavoro, sono stati utilizzati degli stampi creati dagli specialisti di Mso per ottenere quell’impatto visivo emotivamente coinvolgente che offre questo dettaglio esclusivo in oro. Il punto di partenza sono state le specifiche tecniche ed i dettagli della McLaren 720S a cui si sono aggiunti gli elementi esclusivi creati da Mso Bespoke: il progetto ha aggiunto i pacchetti opzionali di elementi in fibra di carbonio per il corpo vettura che comprendono lo splitter e le prese d’aria anteriori, il paraurti posteriore ed i pannelli del tettuccio. Anche il diffusore posteriore è un optional in fibra di carbonio, mentre i braccetti degli specchi retrovisori esterni, il ponte aerodinamico, la plancia posteriore ed il cofano motore sono tutti componenti che provengono dalla gamma Mso Defined in fibra di carbonio.

Interpretazione unica

L’abitacolo della vettura è altrettanto personale quanto speciale: l’alcantara di colore nero ed il rivestimento in pelle si completa con settagli esclusivi creati da Mso Defined come i pannelli in fibra di carbonio, le cornici delle bocchette di ventilazione ed il volante; questi dettagli esclusivi si aggiungono al pacchetto, opzionale in fibra di carbonio. La squadra Mso Bespoke ha inoltre realizzato ed equipaggiato la vettura di speciali palette del cambio al volante più grandi in color oro satinato, sul volante capeggia una fascia centrale in color oro-satinato, della stessa tonalità dei cerchi ruota. Per finire, l’interno porte è decorato con un dettaglio in color oro. La McLaren 720 Mso Bespoke, esposta al Dubai International Motor Show verrà consegnata al suo proprietario subito dopo la fine del salone dubaiano. Al volante il proprietario potrà godere delle prestazioni di una supercar McLaren alimentata da un motore di 4 litri V8 turbocompresso in grado di accelerare da 0 a 200 km/h in soli 7,8 secondi, per una velocità massima di 341 km/h.