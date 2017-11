Vettel riporta al successo la Ferrari: «Il periodo duro è finito»

SAN PAOLO – Sebastian Vettel trionfa nel Gran Premio del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1 corsa sul circuito di Interlagos: è la 47esima vittoria in carriera per il tedesco (la quinta in stagione dopo quelle in Australia, Bahrein, Monaco ed Ungheria), che lo porta a meno quattro nella classifica dei più vincenti di tutti i tempi, dietro ad Alain Prost a quota 51. Completano il podio Valtteri Bottas (secondo) e Kimi Raikkonen (terzo). Lewis Hamilton, dopo una grande rimonta dall'ultima casella sulla griglia di partenza, chiude in quarta posizione; quinto e sesto posto rispettivamente per Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Al termine giro d'onore per Felipe Massa, che ha salutato il suo pubblico dopo aver annunciato il ritiro dalla Formula 1.

Il film della gara

Si è corso con 30 gradi nell’aria e quasi 60 di asfalto, con la necessità di gestire la meccanica e soprattutto le gomme. Essere riusciti a conquistare un doppio podio è il segnale più chiaro che la Ferrari non molla mai. Lo spunto di Seb alla partenza è vincente, guadagna la prima posizione infilandosi all’interno in curva 1. Kimi mantiene la terza ma dietro è subito caos, con incidenti multipli. Entra la safety car e i piloti devono passare dalla corsia box per permettere di ripulire l’asfalto (caldissimo, al via siamo a 54 gradi) dai rottami. Cinque giri se ne vanno così, la corsa riprende a posizioni di testa invariate. Il caldo costringe tutti a controllare il ritmo per non surriscaldare la gomma, mentre si avvicina la finestra per il pit stop. La giostra inizia con Bottas al 28° giro, che tenta di sorprendere il leader, ma Seb spinge al massimo per conservare il vantaggio, esce dalla serpentina della pit lane ancora primo e subito allunga. Va ai box anche Kimi, che rientra agevolmente davanti a Ricciardo e Verstappen. Hamilton, che partiva dal fondo e non aveva ancora cambiato pneumatici, lo fa al giro 44 e Seb torna leader del GP, controllando il margine su Bottas. Kimi si difende con il miglior passaggio personale dalla rimonta di Hamilton, a tratti avvicinandosi a Bottas. Il finale è tiratissimo. Seb tiene, Kimi anche. E fanno cinque vittorie e diciannove piazzamenti sul podio in questa stagione 2017.

Festeggia la Rossa

«Sono contento per la vittoria e per questo doppio podio della Ferrari oggi – esulta il quattro volte campione del mondo dopo aver tagliato per primo il traguardo – è una sensazione di sollievo dopo settimane dure. Sono partito molto bene, poi abbiamo spinto e ho dato tutto me stesso. È una vittoria speciale, veniamo da settimane dure e oggi non c'era spazio per errori. Ma sono felice». I complimenti gli vengono anche dal suo team principal Maurizio Arrivabene: «Vettel ha fatto un ottimo lavoro, una gran bella gara, ora guardiamo avanti. Hamilton? Quando parti dietro e non hai grandissimi avversari davanti è più facile: l'abbiamo visto anche l'altra volta con Vettel, che ha fatto più o meno la stessa cosa. Poi, però, arrivi a un certo punto, dopo la rimonta, con le gomme usurate; in più Raikkonen si è difeso molto bene». E sulla stagione il boss aggiunge: «Abbiamo rappresentato al meglio i colori della nostra casa, ovvero di Maranello: ora dovremo fare la stessa cosa anche nell'ultimo impegno di questo Mondiale».