Valentino Rossi ci riprova: cerca la sesta vittoria al Rally di Monza

MONZA – Anche l’edizione di quest’anno del Monza Rally Show avrà come sponsor principale Monster Energy, produttore mondiale di bevande energetiche, proseguendo una tradizione rafforzatasi nel 2014 e che assicura grande visibilità internazionale alla manifestazione monzese di fine stagione. E lo sponsor ha confermato anche che, forte delle cinque vittorie conseguite fra il 2006 e il 2016, sarà fra i protagonisti del Monza Rally Show 2017 Valentino Rossi, alla ricerca della sesta affermazione che gli consentirebbe di rimanere da solo alla testa dell’albo d’oro della manifestazione, oggi condivisa con Dindo Capello.

Il programma

Il Monster Energy Monza Rally Show si disputerà nell’arco di quattro giorni, iniziando con lo shakedown di giovedì 30 novembre e concludendosi con il Masters’ Show di domenica 3 dicembre pomeriggio. In programma fra venerdì e domenica mattina nove prove speciali per un totale complessivo di 168,650 chilometri (86,970 chilometri per le vetture storiche).