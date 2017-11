Kubica si prepara a un altro test per convincere la Williams

SAN PAOLO – È il sedile più ambìto, l'unico di alto livello ancora da assegnare in Formula 1, dunque l'oggetto del desiderio di tutti i piloti attualmente a piedi. Ma la Williams non è ancora pronta a fare il nome di chi occuperà il suo secondo volante a fianco del riconfermato Lance Stroll. «È molto improbabile che prenderemo una decisione a breve termine – ha messo in chiaro il boss Paddy Lowe – Abbiamo una serie di opzioni diverse e ci prenderemo il nostro tempo per scegliere: vi faremo sapere quando avremo una risposta». Secondo il quotidiano svizzero Blick, i favoriti per sostituire il pensionando Felipe Massa sarebbero l'aspirante rientrante Robert Kubica e Daniil Kvyat, cacciato dalla Toro Rosso, che porta in dote importanti sponsor russi. Ma resta viva anche la pista che porta a Pascal Wehrlein: «Pascal è ancora in corsa», ha ammesso Lowe alla rivista tedesca Auto Bild.

Il nome di più alto profilo, sia come talento che come popolarità, è però senz'altro quello di Kubica. Ma sul 32enne polacco aleggia sempre lo stesso dubbio: a sei anni dal terribile incidente durante un rally che gli ha lesionato permanentemente una delle due braccia, le sue condizioni fisiche saranno sufficienti a permettergli un rientro a tempo pieno nel Mondiale? Robert ha provato a dimostrarlo quest'anno disputando numerosi test prima con la Renault, poi con la stessa Williams. Eppure, evidentemente, la scuderia inglese non è ancora convinta, tanto che sta organizzando un altro collaudo: «Quasi certamente – ha rivelato Lowe a Sky Germania – gli daremo una chance di salire in macchina durante uno dei due giorni di test ad Abu Dhabi (il 28 e 29 novembre prossimi, dopo il Gran Premio conclusivo della stagione, ndr). L'argomento sta ottenendo molta attenzione da parte della stampa e dei tifosi, ma ci stiamo lavorando all'interno del team e non vogliamo dire nulla di più al momento».