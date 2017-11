Vettel in difficoltà: «Dura star dietro alle Mercedes»

SAN PAOLO – Entrambe le sessioni di prove libere tenutesi all’Autodromo Carlos Pace si sono svolte senza eventi di rilievo, dal momento che la tanto temuta pioggia è arrivata solo durante il secondo turno di prove sotto forma di qualche innocuo gocciolone. I piloti della Scuderia Ferrari ne hanno approfittato per mettere insieme più giri possibili sul tracciato lungo 4.3 km, per la maggior parte preparandosi alla gara di domenica, che si aspetta sull’asciutto. Sebastian ha completato 48 giri e Kimi 45. Il venerdì di libere per Sebastian Vettel si è chiuso con e un sesto ed quarto posto a Interlagos. Nel complesso la Ferrari ha mostrato un buon ritmo, con il tedesco ad effettuare 30 passaggi con le supersoft. «Credo che alla fine abbiamo girato più di quanto avessimo previsto – ha commentato il ferrarista tedesco – dal momento che non ha piovuto. È stato bello poter fare molti giri oggi, perché questo ci ha permesso di vedere l'effetto sulle gomme. Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento e questo ci aiuterà ad avere il passo per le qualifiche e la gara, anche se credo che sarà comunque difficile battere i nostri avversari principali. Vedremo dove arriveremo domani. Sarà comunque difficile tenere il passo delle Mercedes».

Tempo per crescere

Kimi Raikkonen ha affermato: «Non penso l'assetto vada ancora bene, ma è solo venerdì e come sempre continuiamo a provare soluzioni diverse per imparare. Al solito, la gestione delle gomme qui avrà un ruolo chiave, le prestazioni dipenderanno da come lavorano e dalla durata. All’inizio ho sentito qualche vibrazione, ma è abbastanza normale, a volte capita: di solito proviene da un particolare set di pneumatici. Non sappiamo quali saranno le temperature nel fine settimana, ma non possiamo cambiarle in ogni caso sarà lo stesso per tutti». La terza ed ultima sessione di prove libere avrà inizio domani alle 11, ora locale. La probabilità di pioggia per domani è alta.