Valentino Rossi pensa già alla prossima stagione

VALENCIA – Obiettivo 2018 per Valentino Rossi. L'ultimo Gran Premio a Valencia di domenica prossima non dà stimoli per la classifica al nove volte iridato. Ed allora, si pensa alla Yamaha M1 per il prossimo campionato. «L'ultima gara della stagione è arrivata. Non è stato una finale di stagione emozionante per noi – dice il Dottore – ma durante le tre gare oltreoceano abbiamo raccolto altri dati per lo sviluppo della moto e siamo sempre andati forte sull'asciutto. Speriamo dunque che ci sia bel tempo tempo anche a Valencia per poter lavorare nel modo migliore».

Si pensa ai test

L'obiettivo del fenomeno di Tavullia è quello dare il massimo: «Non siamo più in lotta per il campionato in questo weekend ma cercheremo di fare comunque bene in gara e utilizzare la due giorni di test della settimana prossima per iniziare a lavorare per la stagione 2018».

(Fonte: Askanews)