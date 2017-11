Il campione junior torna nel Mondiale con il team Sky Vr46

VALENCIA – Dopo la sostituzione di Binder nel GP di Brno, la wild card ad Aragon e fresco vincitore del campionato del mondo junior Moto3, Dennis Foggia torna come wild card nell’ultimo appuntamento del Mondiale Moto3 a Valencia. Dopo le prime due positive apparizioni, Dennis affronterà il weekend di Valencia con l’atteggiamento di sempre, ma con la consapevolezza di essere su una pista amica, sulla quale ha sempre fatto belle gare e dove quest’anno anno ha vinto per ben due volte nel Mondiale junior. Dennis sarà al via anche di questo appuntamento spagnolo con il team Sky VR46 Riders Academy, lo stesso che lo ha seguito in questa sua positiva stagione nel Cev e nella precedente wild card ad Aragon. Gli impegni di Dennis sul circuito di Valencia non finiranno con la gara di domenica. Il giovane pilota della VR46 Riders Academy, nel weekend successivo, sarà infatti impegnato nell’ultimo appuntamento del campionato Cev, del quale è già campione con una gara di anticipo. «Sono molto contento di poter essere ancora una volta nel Mondiale Moto3 come wild card – commenta il giovane pilota di Palestrina – Per di più in un circuito come quello di Valencia che a me piace molto. Sono sempre andato bene qui e quest’anno, nel Cev, ho vinto due volte. Cercherò di approcciarmi al weekend come le scorse volte, un passo alla volta, cercando di fare una bella gara domenica. Dopo questa wild card ci sarà l’ultima gara del Cev e i primi test con il nuovo team e la nuova moto. Sarà un periodo intenso ma sono felice di affrontarlo! Mi impegnerò al massimo».

Occhio al futuro

Sempre a Valencia, prima di potersi concedere le meritate vacanze, Dennis vestirà per la prima volta i colori del suo nuovo team, lo Sky Racing Team VR46 Moto3, e proverà nei test in programma il 19 e 20 novembre, la sua nuova moto che lo accompagnerà nella stagione 2018, insieme al nuovo compagno di squadra Niccolò Bulega, «Siamo molto contenti di confermare Dennis per la sua seconda wild card mondiale con lo Sky VR46 Junior team – spiega il team manager Luca Brivio – Quello di Valencia è un circuito che piace molto a Dennis. Qui lui ci ha corso diverse volte e ha anche ottenuto bei risultati, come le due vittorie di quest’anno nel Mondiale Junior e i due podi dello scorso anno. Lui ha sicuramente voglia di fare un weekend da protagonista e il team farà di tutto per cercare di permetterglielo. Questa wild card arriva dopo la vittoria del campionato e prima dell’ultima gara del Cev, quindi saranno chilometri molto utili per lui. Dennis sta facendo un percorso molto importante anche in previsione del suo debutto, il prossimo anno, nel mondiale Moto3. Dopo Valencia ci saranno anche test importanti con la nuova moto e sarà importante trovare da subito un buon feeling».