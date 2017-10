Kawasaki Ninja 400 e Z900RS, due novità al salone di Tokyo

TOKYO – Kawasaki introduce al Tokyo Motor Show la nuovissima Ninja 400. Una moto sorprendente dal look affilato in grado di coniugare l’emozione di una guida sportiva all’incredibile facilità di utilizzo. Il mercato delle 400cc è fortemente sviluppato in Asia e in America ed è pronto a reclamare spazio anche in Europa. Kawasaki è fiera di annunciare l’introduzione della nuova Ninja 400, sicura del fatto che questa moto si farà largo in un segmento così competitivo. Il nuovo motore sportivo da 399 cc è pensato per offrire performance superiori rispetto al suo predecessore montato sulla Ninja 300. Nonostante la differenza sia solamente di 100cc, l’aumentata capacità è solo uno degli importanti upgrade presenti sul nuovo modello. Più potenza e coppia, migliore stabilità del telaio e novità nel reparto sospensioni permetteranno alla nuova Ninja di sfidare le concorrenti in una nuova arena. Come il modello precedente, anche la «sorella maggiore» non è caratterizzata solo da performance ottimali ma è stata sviluppata anche per offrire una guida facile e poco impegnativa grazie principalmente all’evidente ottimizzazione dei pesi. Con un telaio più leggero ed un design affusolato, la Ninja offre elevata stabilità e straordinaria maneggevolezza: tutto questo rende la nuova Ninja 400 una scelta a dir poco scontata per i motociclisti dotati ancora di poca esperienza. Prendendo ispirazione dalla possente Ninja ZX10R, la Ninja 400 si inserisce perfettamente tra i modelli della famiglia Ninja. Il volume e le forme che richiamano lo stile della Ninja H2, regalano la sensazione di essere in sella ad una moto di cilindrata superiore proteggendo maggiormente il corpo del pilota. Un design moderno, la posizione di guida ancora più comoda ed i colori del Kawasaki Racing Team completano questo pacchetto vincente.

Classica moderna

Riconosciuto come uno dei brand del settore motociclistico che più riesce ad emozionare gli appassionati, Kawasaki ha svelato per il 2018 anche una fantastica moto che omaggia l’inconfondibile stile della Z1 Super Four 900 del 1972. Atteso con impazienza e piuttosto chiacchierato, il nuovo modello della casa di Akashi battezzato Z900RS è una moto moderna dallo stile classico ricca di diversi riferimenti alla Z1, un modello che non è solo una delle pietre miliari della storia di Kawasaki ma di tutto il settore motociclistico, un modello che stravolse all’uscita sul mercato, i canoni delle moto di grossa cilindrata. Contrassegnata dall’acronimo Retro Sport, la nuova Z900RS è stata concepita fin nei minimi dettagli da designer ed ingegneri come un modello tutto nuovo, molto distante dall’ultima supernaked Z900. Sebbene riprenda in parte il 4 cilindri raffreddato a liquido montato sulla Z900, la Z900RS attrarrà una tipologia completamente diversa di appassionati, favorendo l’interesse di chi ha intenzione di guidare una moto dallo stile evocativo e dal grande fascino risvegliando il desiderio dei motociclisti che decideranno di tornare in sella ad una moto per provare solo emozioni vere. Ovviamente, i 900cc richiamano la leggendaria Z1 del 1972 ma la nuova Z900RS è una moto iper moderna con un nuovo telaio e caratteristiche del motore differenti. Equipaggiata con fari ed indicatori full Led, cerchi dal design classico ma distintivo, un sound emozionante frutto di uno studio approfondito sulle frequenze sonore e altri numerosi dettagli, la Z900RS affascinerà i numerosi appassionati della famiglia Z.

Vero spirito del motociclismo

Dallo schema colori che richiama la mitica Z1 al font del badge applicato sui pannelli laterali ed al suo speciale trattamento, la Z900RS fonde passato, presente e futuro sino nei minimi dettagli come i coperchi valvole lucidati e le alette del cilindro in evidenza esattamente come sull’originale Z1. A proposito di colori, la Z900RS debutterà in tre diverse combinazioni: un evocativo omaggio alla Z1, un classico nero con dettagli dorati e argentati ed un più moderno ma intramontabile verde impreziosito da loghi 900 sui pannelli laterali. La Z900RS fa il suo debutto internazionale al Tokyo Motor Show il 25 ottobre, pronta a voltare pagina nella storia delle Z riscrivendo un capitolo tutto nuovo non solo per Kawasaki ma per tutto il mondo delle due ruote. Non c’è spazio per le imitazioni nel tuo stile di vita. Solo Kawasaki ha una storia alle spalle che le permette di riportare ai giorni nostri i valori dei motociclisti del passato, grazie ad una moto dall’autentico stile Modern Classic. Il vero spirito di una leggenda degli anni ’70 (l’unica e originale Kawasaki Z1) trova la sua massima espressione nella nuova Z900RS.