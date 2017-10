Un nuovo sfidante in Formula E: scende in campo la Nissan

YOKOHAMA – Nissan sarà il primo marchio automotive giapponese a gareggiare durante il campionato di auto 100% elettriche Formula E che inizierà nel 2018. La decisione di partecipare alla Formula E, competizione in rapida espansione, offre a Nissan una piattaforma globale con grande visibilità per promuovere Nissan Intelligent Mobility, la roadmap tecnologica per il futuro della mobilità che ridefinisce il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. «A dimostrazione dell'accelerazione immediata e dell’agilità dei veicoli a zero emissioni, Nissan ha deciso di unirsi al campionato di Formula E – ha affermato Daniele Schillaci, vicepresidente esecutivo – Nissan sarà il primo marchio giapponese a entrare in questo campionato in espansione, portando la nostra lunga storia di successi nell’innovazione e negli sport motoristici anche sulle piste di Formula E. Il campionato rappresenterà per noi una piattaforma globale per promuovere la strategia Nissan Intelligent Mobility a una nuova generazione di tifosi delle corse». Nissan ha ribadito la propria leadership nei veicoli a zero emissioni per il mercato di massa con la nuova Nissan Leaf, la seconda generazione del veicolo 100% elettrico a cinque porte, dotata di tecnologie all'avanguardia come il sistema avanzato di assistenza alla guida ProPilot. La nuova Leaf sostituisce il modello di prima generazione lanciato nel 2010 che ad oggi si conferma il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo con oltre 280 mila unità commercializzate a livello globale e 3,5 miliardi di chilometri percorsi a zero emissioni.

Campionato in crescita

Lanciato nel 2014, il campionato di Formula E è una serie internazionale di corse in cui team e costruttori competono con motori 100% elettrici in circuiti stradali nei principali centri urbani di tutto il mondo. Alejandro Agag, fondatore e amministratore delegato di Formula E ha dichiarato: «L'ingresso di Nissan segna un momento molto importante per la serie. Oltre ad essere sempre un’emozione accogliere un nuovo produttore nella famiglia della Formula E, per noi è un onore che sia proprio Nissan il primo produttore giapponese a entrare nella rete, a dimostrazione di quanto sia globale la rivoluzione elettrica. Il Giappone infatti è un paese all'avanguardia nelle nuove tecnologie e vanta un enorme seguito nella Formula E. Il passaggio alla mobilità sostenibile è in movimento e non può più essere fermato. Non vedo l'ora di ammirare il logo Nissan sulle auto dal nuovo design previste per la quinta stagione». Nissan inizierà a gareggiare dalla quinta stagione alla fine del 2018, quando il campionato 100% elettrico introdurrà nuove specifiche per il telaio e le batterie. Nissan collaborerà con il partner Renault per impiegare le competenze e i progressi già maturati, in virtù dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi finalizzata alla massimizzazione delle sinergie e all’aumento della competitività. La quarta stagione di Formula E inizia a dicembre 2017 e si chiude a luglio 2018. Il campionato toccherà città chiave come Hong Kong, Roma, Parigi, Berlino, New York e Montreal.