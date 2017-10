Alonso stuzzica ancora: «Io e Hamilton meglio di Vettel»

ROMA – Con Lewis Hamilton i suoi rapporti sono tesi dal 2007: quando si ritrovò compagno di squadra in McLaren dell'allora debuttante talento anglo-caraibico e il loro rapporto esplose presto tra boicottaggi e accuse reciproche. Ma con la Ferrari il divorzio è stato forse ancora più astioso, e per giunta più fresco, visto che risale solo a tre anni fa. Sarà per questo che Fernando Alonso tra i due contendenti al titolo, tutto sommato si è ritrovato a tifare contro Vettel, o comunque a non dispiacersi troppo se il portacolori della Mercedes, suo ex vicino di box, porterà a casa quel quarto campionato del mondo che ormai sembra inevitabile. «In un certo senso sono contento di vedere che Lewis vinca il suo quarto titolo – ha commentato Nando ai microfoni della televisione inglese Channel 4 – Era strano vedere Vettel a quattro Mondiali e Hamilton a tre: ora la situazione è molto più logica. Penso che Lewis abbia disputato una carriera sportiva migliore».

Batoste da Vettel

Di motivi di risentimento nei confronti del ferrarista tedesco, del resto, il campione asturiano ne ha parecchi, e non li ha mai nascosti. Non si tratta tanto di invidia verso i quattro Mondiali vinti (quando lui ne ha in bacheca soltanto, si fa per dire, due). Piuttosto, sono state le tante sconfitte subite sul filo di lana quando era lui a vestire la tuta rossa di Maranello, mentre Seb viveva la fase più vincente della sua carriera alla Red Bull. Per non parlare del fatto che poi è stato proprio lui a prendere il suo posto alla Ferrari... «Quando ero in lotta per il campionato e vedevo Sebastian vincere forse a volte mi faceva male – ammette ancora Alonso – Questo è perché sentivo di meritarmelo di più, o comunque di averne la possibilità. Quando non sei in corsa, invece, non ci fai tanto caso». Come oggi, che si ritrova a lottare nelle retrovie con una deludente McLaren...