Nuova sfida per Mick Schumacher: il famoso GP di Macao

MACAO – Una nuova sfida per la conquista del rinomato Grand Prix di Macao: Mick Schumacher correrà sotto le insegne Sjm Theodore Racing by Prema. Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael, è alla sua prima stagione in Formula 3, e continua a mostrare grandi progressi in un contesto di altissimo livello.

Compagni di squadra

La squadra veneta, inoltre, cercherà di assicurarsi un nuovo record con il nono successo nel GP di Macao, dopo aver centrato la vittoria per l'ultima volta con Felix Rosenqvist nel 2015, schierando un poker dalle grandi potenzialità. Il quartetto al via dell’edizione di quest'anno ha partecipato con il team al campionato europeo di Formula 3. Le prestazioni individuali, e la vittoria nel campionato a squadre, hanno dato ottimismo al gruppo in vista dell'evento di punta del 2017. Maximilian Günther ha terminato la stagione con un successo, il suo quinto dell'anno, nel round finale della serie continentale a Hockenheim. Il pilota tedesco ha così incamerato sul suolo amico il terzo posto in graduatoria piloti. Sarà alla sua seconda partecipazione al Grand Prix di Macao. Callum Ilott, da poco annunciato nella Ferrari Driver Academy, ha impressionato positivamente, mettendo a segno sei successi e chiudendo quarto nel campionato. Le sue indubbie doti velocistiche lo propongono a sua volta come un contendente di vertice per l’appuntamento di Macao. Anch’egli parte della Ferrari Driver Academy, Guanyu Zhou ha completato la sua stagione europea con un nuovo podio, il quinto per lui quest'anno. Il talentuoso pilota cinese punterà a un risultato di prestigio sulla pista di casa a Macao. «È un grande onore per noi presentarci in forze al via del 64° Grand Prix di Macao – ha spiegato il team manager René Rosin – Ci affideremo a un gruppo di piloti ben assortito e di grande talento. Sono sicuro che i nostri portacolori si metteranno in mostra con delle performance da protagonisti. Ci impegneremo al cento per cento per continuare la grande tradizione vincente di Theodore Racing». I piloti del team Sjm Theodore Racing by Prema si presenteranno ai media durante una conferenza stampa ufficiale che si svolgerà martedì 14 novembre al Grand Lisboa.