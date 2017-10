Audi A7 Sportback, il volto sportivo nella categoria superiore

ROMA – La A7 Sportback si presenta nel nuovo linguaggio stilistico Audi, con un design che traduce in realtà il concept annunciato dai prototipi prologue. Con il suo carattere deciso, la coupé quattro porte fissa nuovi punti di riferimento nella categoria superiore. La vettura è una Gran Turismo di nuova concezione, caratterizzata da un profilo dinamico, una vasta digitalizzazione, piacere di guida sportivo e utilizzo variabile dello spazio.

Dinamismo nella sua forma più bella

Il design degli esterni della A7 Sportback è espressione di un nuovo linguaggio stilistico, annunciato da Audi con il prototipo prologue e introdotto nella produzione di serie con nuova Audi A8. Con grandi superfici, bordi pronunciati e linee vigorosamente tese, la A7 comunica dinamismo e spirito sportivo da qualunque prospettiva la si osservi. Sulla zona frontale, la griglia single frame più larga e posizionata più in basso rispetto ad Audi A8, i proiettori sottili, le prese d’aria dal disegno vigoroso e una zona anteriore bassa manifestano fin dal primo sguardo il Dna sportivo della Gran Turismo. I proiettori sono fornibili in tre versioni; con il livello di allestimento intermedio e quello superiore l’illuminazione caratteristica si ispira al tema della digitalizzazione: separati da sottili spazi interstiziali, nei proiettori sono posti uno accanto l’altro 12 segmenti luminosi che si richiamano visivamente al principio 0 e 1 del linguaggio digitale. Come versione top di gamma sono disponibili proiettori a Led Matrix Hd con luce laser Audi. La Audi A7 Sportback si presenta come una scultura atletica, caratterizzata da un lungo cofano motore, passo lungo e sbalzi ridotti. I profili pronunciati valorizzano i grandi cerchi, con diametro fino a 21 pollici, segnalando al contempo la profonda identità genetica quattro di Audi, che determina le proporzioni del corpo della vettura. La silhouette è definita dalla linea del tetto che discende tesa e dinamica verso la zona posteriore. Quattro numeri descrivono l’identità sportiva della grande coupé: passo 2.926 mm, lunghezza 4.969 mm, larghezza 1.908 mm, ma altezza di soli 1.422 mm. Come sul modello precedente, la zona posteriore si presenta obliqua come la poppa di uno yacht. Il lungo cofano bagagli termina con una pronunciata aletta frangivento arcuata e integra uno spoiler, che fuoriesce a comando elettrico al raggiungimento dei 120 km/h. Una sottile banda luci (peculiarità del design dei modelli top di gamma Audi) collega l’uno all’altro i gruppi ottici posteriori, la cui luce di posizione è costituita da 13 segmenti verticali. Allo sbloccaggio e alla chiusura delle portiere, nei gruppi ottici posteriori e nei proiettori si accendono coreografie illuminotecniche che esprimono tutto il dinamismo della grande coupé già a vettura ferma. In ampie zone, il moderno design degli esterni della nuova Audi A7 Sportback si presenta privo di cromature. Per quanto concerne i colori carrozzeria, sono disponibili 15 tonalità, otto delle quali nuove. Il pacchetto S line exterior, fornibile a richiesta, accentua ulteriormente il look sportivo. Le variazioni concernono la griglia radiatore e le prese d’aria anteriori, le longarine sottoporta e i diffusori sulla zona anteriore e quella posteriore, che vengono racchiusi da una cornice in nero lucido dalla conformazione molto pronunciata.

Il design di una show car diventa di serie

Negli interni il design e la tecnologia si fondono senza soluzione di continuità. L’abitacolo della nuova Audi A7 Sportback entusiasma per la sua atmosfera da lounge futuristica. Il linguaggio delle forme essenziale e pulito si basa sul sapiente equilibrio di tensione e freschezza. Le linee orizzontali e la plancia sottile realizzano una sensazione di ariosa abitabilità. La consolle centrale rivolta verso il conducente sottolinea il carattere sportivo della Gran Turismo. Il concept degli interni si ispira a quattro valori essenziali: progresso, sportività, utilizzo intuitivo ed esclusività. Tutti i colori, i materiali di rivestimento e gli inserti sono al servizio della nuova estetica – dalla versione di accesso fino al design selection, al pacchetto sportivo S line e alla pregiatissima pelle Valcona. Il pacchetto illuminazione diffusa, fornibile a richiesta, enfatizza i profili degli interni, valorizzando gli spazi con sottile eleganza. Il display superiore, diagonale 10,1 pollici (per allestimenti con sistema di navigazione Mmi plus) è rivolto verso il conducente. Integrato nel cruscotto, quando è spento è quasi invisibile grazie al suo look Black Panel. Il display è incorniciato da un listello in alluminio grigio grafite. Il corpo che lo sorregge appare come una scultura geometrica. La superficie utente del display compare non appena l’auto viene aperta. Conformemente al design degli interni, il suo look è minimalista e concentrato - tutti i contenuti delle visualizzazioni possono essere letti con immediatezza.