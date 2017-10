Disastro Dovizioso: per il Mondiale serve un miracolo

PHILLIP ISLAND – Fine settimana difficile per i due piloti Ducati a Phillip Island. Andrea Dovizioso, che partiva dalla quarta fila del Gran Premio d’Australia, non è riuscito a guadagnare delle posizioni al via ed è transitato undicesimo sul traguardo del primo giro. Il pilota italiano è poi arrivato lungo alla frenata della prima curva ed è sceso fino al ventesimo posto. Nonostante una buona rimonta, che lo ha riportato in undicesima posizione, Dovizioso non è però riuscito a risalire ulteriormente in classifica e nell’ultima curva del giro finale è stato superato da Scott Redding e Dani Pedrosa, terminando la sua gara in tredicesima posizione. «La gara di oggi è stata una grande delusione e abbiamo perso davvero molti punti in classifica – ammette Desmodovi – Sicuramente il mio errore di inizio gara ha complicato le cose e forse anche la scelta della gomma posteriore non è stata la migliore, ma su questa pista la nostra moto fa ancora fatica. Quest’anno siamo riusciti a migliorare molti aspetti e ad essere competitivi per tutta la stagione, però quando arriviamo su tracciati come questo, dove non ci sono grandi frenate e con curvoni molto lunghi, alcuni dei nostri limiti vengono amplificati: infatti qui a Phillip Island tutte le Ducati non sono state molto veloci. Peccato, perché in questo momento della stagione sarebbe stato importante essere più vicino a Marquez in classifica, ma adesso dobbiamo pensare alla Malesia, dove dovremo semplicemente dare il nostro massimo». Dopo il GP d’Australia Andrea Dovizioso rimane in seconda posizione nella classifica del campionato, ma ora con un distacco di 33 punti da Marc Marquez ed un margine di 17 punti su Maverick Viñales. La MotoGP tornerà in pista il prossimo fine settimana sul circuito di Sepang per il GP della Malesia.

Lorenzo zoppicante

Jorge Lorenzo, ancora dolorante per i postumi della brutta caduta di ieri, è rimasto per la maggior parte della gara in tredicesima posizione, ma negli ultimi giri è sceso al quindicesimo posto e ha chiuso così la sua gara. «È stato un fine settimana da dimenticare, perché non siamo mai riusciti ad essere competitivi – sbuffa Por Fuera – Partivo molto indietro e non sono riuscito a migliorare la mia posizione in gara: dopo una decina di giri ho iniziato a girare in modo abbastanza costante e qualche decimo più veloce di ieri, ma quando il rendimento della gomma posteriore è calato è stato impossibile mantenere quel ritmo. In generale qui tutte le Ducati hanno sofferto molto, con le diverse soluzioni di pneumatici a disposizione, ma adesso andiamo a Sepang con fiducia, perché è una pista sicuramente più favorevole alla nostra moto».