Fenati mantiene le posizioni che contano in qualifica

PHILLIP ISLAND – Bella seconda fila per Romano Fenati. Qualche goccia, nel finale, vanifica il time attack di tutti ma va bene così. Il pilota del team Snipers partirà dalle posizioni che contano (dalla quinta casella) e potrà recitare un ruolo da protagonista in una gara prevista bagnata, tentando di mantenere aperto il campionato: «Giornata molto positiva, siamo migliorati rispetto a ieri – commenta il giovane talento ascolano – Partiamo dalla seconda fila e il quinto posto è una buona posizione. Sarà importante partire bene e ce la metteremo tutta per portare a casa un altro bel risultato».

Ultime chance

Con 55 punti di vantaggio, il capolista della Moto3 Joan Mir avrà la possibilità di chiudere i conti con il secondo match point iridato partendo dalla prima fila della griglia di partenza, in terza piazza.