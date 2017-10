Mick Schumacher chiude male il primo anno in F3

HOCKENHEIM – Sfortunatamente, Mick Schumacher è stato messo fuori combattimento da un contatto nel corso del primo giro nella gara conclusiva del campionato europeo di Formula 3 ad Hockenheim. Il giovane debuttante ha completato la sua stagione di apprendimento, impreziosita dal brillante terzo posto assoluto di Monza e dai tanti podi nella classifica riservata agli esordienti. «La partenza non è stata male – racconta il figlio d'arte – Il pronti-via non è stato ottimo come nelle corse precedenti, ma si è rivelato comunque positivo e mi ha permesso di raggiungere i rivali che avevo davanti. Tutto è andato al meglio in curva 1. Avviandomi verso curva 2 ho trovato spazio all'esterno di Ralf Aron. Siamo rimasti appaiati, ed eravamo piuttosto vicini, poi nell'entrare in curva 3 ci siamo toccati e ho danneggiato l'ala anteriore. Da quel punto abbiamo cercato di usare il resto della corsa come un test e le prestazioni sono state molto costanti, con riscontri positivi».

Prema campione a squadre

Grazie ad una spettacolare prestazione dalla pole position, Maximilian Günther ha centrato una brillante vittoria: il ventenne tedesco è riuscito a prendersi la rivincita al termine di un periodo non facile dominando sin dalle prime fasi e mettendosi in mostra per velocità, maturità e costanza. «Quella di oggi per me è stata la corsa ideale – spiega il vincitore – Ho avuto un ottimo avvio e ho mantenuto al comando. Presto ho iniziato ad aprire un distacco piuttosto importante, e ad un certo punto avevo oltre quattro secondi di vantaggio, cosa che mi ha permesso di controllare l'ultima parte di gara. Sono anche riuscito a gestire al meglio le gomme e la vettura. È bello chiudere la stagione con un risultato di prestigio e sono felicissimo di aver conquistato la vittoria nell'ultima gara davanti ai tanti tifosi tedeschi presenti nel Motodrom». Non molto distante ha terminato Guanyu Zhou, al quinto piazzamento a podio della stagione, il secondo del fine settimana di Hockenheim. Il pilota cinese è riuscito nel finale a gestire al meglio la pressione del fresco campione Lando Norris: «Sono felicissimo di avere terminato la gara nuovamente sul podio – dichiara – Si tratta del primo doppio podio della mia carriera in Formula 3, cosa che mi rende estremamente soddisfatto. La vettura andava benissimo, e con una partenza pulita sono anche riuscito a recuperare una posizione. Durante la corsa, Eriksson era veloce e mi ha passato, poi negli ultimi passaggi Lando era a meno di un secondo e la sfida è stata intensa. Ho cercato di mantenere un buon ritmo senza fare errori e alla fine questa strategia ha pagato». Con la chiusura della stagione europea 2017, che ha visto Prema prevalere nella graduatoria team con un margine di 127 punti, la scuderia vicentina è pronta per il tradizionale evento di fine anno della Formula 3 internazionale, il Grand Prix di Macao. La 64esima edizione della gara asiatica si disputerà dall'11 al 16 novembre prossimi.

L'italiana Prema festeggia il titolo a squadre dell'Europeo di Formula 3 (F3)