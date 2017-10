Grand'Italia a Motegi: Petrucci e Iannone completano la festa

MOTEGI – Ancora una volta sul podio, ancora una soddisfazione per Pramac che con Danilo Petrucci si unisce alla festa Ducati per la vittoria di Andrea Dovizioso. Petrux è protagonista di una gara fantastica, dominata per 12 giri e poi chiusa con la gioia del quarto podio stagionale. I primi giri del Gran Premio del Giappone sono uno spettacolo per i milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. Petrux parte dalla seconda posizione e ingaggia un bel duello con Jorge Lorenzo e Johann Zarco, poi lotta con Marc Marquez. A metà del secondo giro supera Jorge e si porta in testa. Il suo passo gara è esplosivo e gli permette di fare il vuoto. Il pilota di Terni comanda fino a metà gara poi deve subire il rientro di Marquez e di Dovizioso che hanno un passo gara migliore. Petrux prova a combattere per la vittoria poi tiene una terza posizione straordinaria con dieci secondi di vantaggio su Andrea Iannone, giunto quarto. «È stata una gara eccezionale – sorride Danilo – Dopo il Mugello questo è il podio che mi rende più felice. Ho provato a spingere fin dai primi giri e quando mi sono trovato davanti con un buon margine pensavo di poter arrivare fino alla fine e conquistare la mia prima vittoria. Dovi e Marc, però, sono andati più forte. È stato bello essere dietro a loro a vedere quella battaglia. Sento di essere molto vicino, ci proverò nelle prossime tre gare. Intanto ringrazio il team per il grande lavoro. È un grande momento per noi».

Iannone è tornato

Manca dunque di un soffio il podio Andrea Iannone, ma la soddisfazione è grande anche per lui, che per la prima volta in stagione riesce a portare la sua Suzuki in lotta con i migliori. E finalmente il Maniaco vede la luce in fondo al tunnel buio in cui era precipitato con il suo cambio di scuderia: «Oggi ho avuto la conferma di ciò che ho sempre pensato: non bisogna mai smettere di credere nei cambiamenti – commenta il pilota di Vasto – In questo ultimo anno ho imparato tante cose: la più importante però, è che non bisogna mai rimpiangere quello che avevi. Bisogna lavorare e concentrarsi al massimo per trasformare quello che hai in quello che vorresti, nonostante le difficoltà. Bisogna crederci sempre, anche se è tutto difficile, anche se va tutto storto. Se vi accorgete che quello che avete non è quello che vi aspettavate, pensate solamente a migliorare e a tirare fuori il meglio. L’obiettivo è uno, ed è sempre lo stesso: arrivare dove vogliamo. Grazie a tutte le persone che mi hanno sempre supportato e mi sono state vicino in questi momenti difficili, grazie a Suzuki, alla mia squadra e a tutte le persone che ogni giorno lavorano duro per questo progetto. Io ci credo!».