Si completa la coppia del team Forward, con un ritorno nel Mondiale

ROMA – Il Forward Racing Team ha annunciato che Eric Granado farà parte della squadra svizzera Moto2 nel campionato del mondo 2018. Il ventunenne di San Paolo ritornerà a gareggiare, nella classe intermedia, dopo un buon periodo trascorso nell’ultra competitivo Cev Moto2, campionato nel quale sta lottando per aggiudicarsi il titolo, dopo aver portato a casa ben cinque vittorie nel 2017 ed essere in testa alla classifica. Granado ha iniziato la sua carriera nel 2003 ed è stato il più giovane vincitore di una gara nel campionato brasiliano Mini GP all’età di soli nove anni. La sua prima vittoria internazionale è arrivata poco più tardi, nel 2007, nella Mini GP spagnola 70cc. Successivamente, ha vinto il suo primo titolo, nel 2008, nella classe 80cc del medesimo campionato. I tre anni che sono seguiti hanno visto il giovane sudamericano correre nelle pre-125 e nelle 125cc sia del campionato spagnolo che in diversi campionati mediterranei e all’età di appena 15 anni, chiudere, nel Cev classe 125cc del 2011, al quinto posto. L’esordio nella competitiva classe Moto2 del Mondiale avviene nel 2012 nel GP di Silverstone, a campionato, però, già iniziato. Il biennio 2013-2014 ha visto il giovane pilota brasiliano acquisire una grande esperienza in Moto3, fino al 2015, anno nel quale ha deciso di ritornare nella classe superiore del campionato europeo. «Sono molto felice e davvero riconoscente al Forward Racing Team, e in particolar modo a Giovanni, per avermi dato questa opportunità – ha commentato il pilota verdeoro – Credo, personalmente, che il team sia composto da uno staff molto professionale e da una squadra di grande esperienza. Questo è davvero importante per me, dopo il miglior anno in carriera ottenuto nella stagione in corso del campionato europeo. Penso di aver raggiunto un livello molto competitivo e sono pronto ad alzare, di nuovo, l’asticella al livello mondiale e farlo, con il Forward Racing Team, è una chance davvero importante per me. Darò il massimo, fin da subito, per provare ad avvicinarmi il più possibile ai migliori. Non vedo l’ora di salire in sella, sono realmente impaziente ed emozionato per la prossima stagione, ma, prima, devo concentrarmi sul capitolo finale del campionato europeo. Naturalmente voglio porgere un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto si che tutto questo si realizzasse».

Il benvenuto del team

Grazie ai brillanti risultati ottenuti, quest’anno, Granado è entusiasta di entrare a far parte del Forward Racing Team per il 2018, dove gareggerà al fianco del suo nuovo compagno di squadra, il promettente emiliano Stefano Manzi. «Con Eric completiamo la coppia da schierare in griglia di partenza per la stagione che verrà e siamo orgogliosi di avere, dalla nostra, due giovani promesse come portacolori del Forward Racing Team e sono sicuro di aver fatto un’ottima scelta – ha aggiunto il proprietario del team Giovanni Cuzari – Eric ci ha già dimostrato di che stoffa è fatto e quanto profonda sia la sua determinazione, soprattutto durante le gare della stagione corrente nel campionato europeo siamo francamente rimasti colpiti dalle sue performance ed è per noi un piacere offrirgli questa opportunità. Al contempo, sarà per lui una sfida avvincente, dopo aver affrontato il Cev, una categoria altamente competitiva ed essenziale per dar forma ai giovani talenti. Eric ci ha dimostrato esattamente questo avendo conquistato, ad oggi, ben cinque vittorie e otto podi nel 2017. Per questo e molti altri motivi abbiamo quindi deciso di farlo gareggiare al livello del campionato del mondo per la prossima stagione. Non vediamo l’ora di dare il via a questa nuova scommessa».