Bmw G310Gs, per le avventure di guida quotidiane

ROMA – Per Bmw Motorrad, Gs rappresenta una promessa: una promessa di perfetta funzionalità, affidabilità e robustezza. La G 310 Gs trasferisce queste qualità al segmento delle moto al di sotto dei 500 cc, abbracciandole nella sua propria interpretazione caratteristica e matura. La G 310 Gs è una Gs genuina: un prodotto altamente contemporaneo con un livello di versatilità che attualmente non ha rivali nel segmento. È agile e scattante nel traffico cittadino, mentre sui fondi leggeri è eccezionalmente robusta. Ciò la rende compagna perfetta per le avventure di guida quotidiana. Estremamente compatta, eppure matura e confortevole, la Gs apre un mondo completamente nuovo di esperienze di guida all’interno del suo segmento. Ed è proprio questa sua versatilità che rende particolare la G 310 Gs nel segmento d’ingresso.

Tipico design

La Bmw G 310 Gs può essere identificata a prima vista come una genuina Gs. Con il suo caratteristico parafango alto, con la sua flyline straordinaria e con la coda corta e alta, la Bmw G 310 Gs presenta elementi classici delle sorelle maggiori Gs. Le sue proporzioni compatte, con un passo corto, una ruota anteriore da 19 pollici ed una maggiore escursione della sospensione favoriscono una posizione di guida tipicamente eretta, il che promette una risposta pronta ed agile. Come la G 310 R, la G 310 Gs viene progettata anch’essa per il mercato mondiale. Viaggia con diverse qualità di carburante e rispetta tutti gli standard sulle emissioni e le direttive locali. E’ a casa su tutte le strade del mondo, portando la tipiche aspirazioni Bmw premium nel segmento al di sotto dei 500 cc.

Motore innovativo

Il pezzo forte della nuova Bmw G 310 Gs è il motore monocilindrico da 313 cc raffreddato a liquido già montato sulla G 310 R con quattro valvole e due alberi a camme in testa, con iniezione elettronica del carburante. La cilindrata di 313 cc si ottiene da un alesaggio di 80 millimetri e da una corsa di 62,1 millimetri. Una caratteristica saliente del motore monocilindrico della G 310 Gs sta nel fatto che il suo cilindro è inclinato verso il posteriore con la testata ruotata di 180 gradi: aspirazione davanti, scarico dietro. Questa configurazione segue la logica di una fornitura diretta di miscela aria fresca-benzina che aumenta la potenza e che porta anche conseguenze positive in termini di architettura della moto. Con una potenza di 25 kW (34 CV) a 9.500 giri/min. ed una coppia massima di 28 Nm a 7.500 giri/min., il motore della nuova G 310 Gs è il partner ideale per un piacere di guida dinamico, unito al basso peso a vuoto di 169,5 chilogrammi Din.

Ergonomia perfettamente progettata

La nuova G 310 Gs offre una posizione di seduta rilassata che favorisce un piacere spensierato in moto sia su strada sia durante escursioni lungo sentieri di foreste e sterrati. Nella maniera tipica di Bmw Motorrad, tutti gli interruttori ed i controlli sono ergonomici e sicuri da gestire. Grande importanza è stata attribuita all'impiego semplice e sicuro, tenendo conto delle diverse conformazioni anatomiche dei piloti. Per quanto riguarda le sospensioni, la nuova G 310 Gs è simile alla G 310 R roadster nell’utilizzo di un telaio di acciaio tubolare con una sezione posteriore imbullonata che unisce una rigidità torsionale ad una grande robustezza. Grazie al suo buon equilibrio in termini di rigidità, ciò offre le basi per un’eccellente stabilità di marcia e per una precisa risposta dello sterzo. La sospensione anteriore è costituita da una solida forcella rovesciata, mentre al posteriore troviamo un braccio oscillante in alluminio insieme ad un mollone che è montato direttamente sul braccio stesso.

Sistema frenante ad alte prestazioni

Come tutte le moto Bmw, la nuova G 310 Gs è fornita di serie con l’Abs. Questa soluzione unisce un sistema di frenata ad alte prestazioni con Abs a due canali per una decelerazione efficiente e per brevi distanze di frenata. Per l’utilizzo fuoristrada, l’Abs nella nuova G 310 Gs può essere comodamente disattivato, se desiderato, premendo un pulsante. Il gruppo strumenti della G 310 Gs è dotato di un grande display a cristalli liquidi che offre un’eccellente chiarezza ed un’ampia gamma di informazioni. Come la G 310 R, la G 310 Gs rappresenta tutto ciò che può essere una Bmw: tecnologia avanzata, qualità eccezionale e, naturalmente, molti anni di utilizzo senza pensieri per il suo proprietario. Componenti e materiali eccellenti sono messi insieme per renderla una vera tuttofare. La G 310 Gs è la Gs nel segmento delle moto al di sotto dei 500 cc, e rappresenta il modello di accesso al mondo premium di Bmw Motorrad.