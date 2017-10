Audi A8, il futuro della classe superiore

ROMA – Dopo l'anteprima mondiale all‘Audi Summit di Barcellona, inizia la prevendita in Italia dell’ammiraglia del Marchio dei quattro anelli. Sintesi delle più raffinate tecniche costruttive e delle tecnologie più innovative sviluppate dalla casa di Ingolstadt, la quarta generazione della A8 è il nuovo paradigma avanguardistico Audi. Telaio con tecnologia di costruzione multimateriale alluminio-acciaio-magnesio-fibra di carbonio, gamma motori mild-hybrid con rete da 48 volt, trazione quattro, sospensioni attive in estensione e compressione, sterzo dinamico con ruote sterzanti posteriori, gruppi ottici Oled e Hd Matrix Led con laser, sensoristica a 360° con laser scan, fino a 40 sistemi di assistenza alla guida e piattaforma sviluppata per sistemi di guida autonoma di livello 3, cockpit touch con feedback tattile, infotainment dotato su due chip Nvidia serie K1, assistente virtuale basato su Ai, sistema di connessione Lte Advanced, sistema audio 3D, chiave virtuale: la nuova Audi A8 anticipa il futuro della mobilità di livello superiore offrendo comfort, sicurezza e dinamica di guida di riferimento assoluto.

Motorizzazioni, dotazioni e prezzi

La nuova Audi A8 è da oggi ordinabile nelle versioni A8 e A8 L, entrambe con le due nuove motorizzazioni 3.0 litri V6 diesel e benzina mild-hybrid da 286 CV e 600 Nm di coppia (50 Tdi) e 340 CV e 500 Nm di coppia (55 Tfsi). Entrambe le motorizzazioni sono dotate del cambio tiptronic a otto rapporti e abbinate alla trazione integrale permanente quattro. Il sistema mild-hybrid comprende il generatore di avviamento a cinghia con rete di bordo 48 volt e la batteria agli ioni di litio. Il generatore lavora come motore elettrico e fornisce una coppia di 60 Nm che garantisce un veleggiamento confortevole, silenzioso e privo di emissioni. Vista la sua potenza, è in grado di riavviare il motore in qualsiasi momento e consente di recuperare energia utile a ricaricare la batteria in fase di decelerazione. Grazie alla riduzione dei pesi e l'adozione della tecnologia mHEV i consumi e le emissioni della nuova Audi A8 sono pari a 5,6 l/100 km (ciclo combinato) e 145 g/km per la motorizzazione diesel e di 7,5 l/100 km (ciclo combinato) e 171 g/km per il propulsore benzina ad iniezione diretta. Anche la A8 si inserisce nella nuova strategia dei pacchetti Innovative. La ricca dotazione di serie della nuova A8 fa sì che l’access kit sia già standard. Ordinabile a richiesta il pacchetto Audi Innovative Assistant, che comprende Proiettori Led Matrix, pacchetto assistenza City, pacchetto assistenza Tour, sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera. Il prezzo di listino della nuova Audi A8, che sarà disponibile in concessionaria da novembre, è di euro 93.800 e di euro 101.100 per la versione a passo lungo.