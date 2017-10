Arriva in Italia Stonic, l'urban crossover secondo Kia

ROMA – Il mercato italiano è sempre più attratto dagli urban crossover, un segmento dove il piacere di guida e l'agilità nel traffico cittadino la fanno da padrona. Con Stonic, Kia propone quindi una formula inedita nel campo dei cosiddetti crossover compatti realizzando un urban crossover innovativo che si inserisce nel segmento che più di tutti sta crescendo negli ultimi anni. Attualmente il mercato dei cosiddetti B-Suv vale in Europa oltre 1,1 milioni di vetture all'anno (circa il 7% del mercato totale) e la previsione è per un aumento fino ad oltre due milioni entro il 2020. I punti di forza del nuovo modello sono sicuramente il design particolarmente distintivo e glamour, la qualità dei materiali utilizzati e la presenza di tutte le più moderne tecnologie legate alla sicurezza e all'infotainment.

Allestimento

Anche le motorizzazioni di Kia Stonic non sono da meno, modernissimo, leggero e compatto è il nuovo tre cilindri 1.0 T-Gdi (Turbocharged Gasoline Direct Injection), che abbina un propulsore di carattere ed efficienza. La sua potenza massima è di 120 CV mentre la coppia massima è di 172 Nm. Disponibili anche due versioni a quattro cilindri aspirati Mpi (Multi-Point Injection) da 1.2 litri con 84 CV e 122 Nm di coppia (dedicato ai neo-patentati) e una versione più potente da 1.4 litri con 100 CV e 133 Nm di coppia massima. Un altro indiscutibile punto di forza di Stonic è nelle avanzate tecnologie a disposizione di tutti i passeggeri, a partire dalla completa integrazione dello smartphone e delle sue funzioni nel sistema di bordo. Il guidatore ha poi a disposizione uno schermo importante da ben sette pollici compatibile con tutti i sistemi Apple CarPlay e Android Auto e le varie funzioni sono attivabili col sistema vocale o con quello pinch-and-swipe tipico dei touch screen più evoluti. Il sistema di navigazione può inoltre integrare i Kia Connected Services powered by TomTom, attraverso i quali è possibile ottenere informazioni in diretta su traffico, meteo e sulla presenza di radar per il controllo della velocità. Kia in occasione del lancio della nuova Stonic propone anche una nuova soluzione di acquisto in base ad ogni tipologia di cliente tramite le formule EasyKia e Kia Renting sia per privati che business.

(Fonte: Askanews)