Il Suv si trasforma in cucina su ruote per il grande chef

ROMA – Jamie Oliver, noto chef e personaggio televisivo, e Jaguar Land Rover hanno realizzato una supercucina su quattro ruote, mettendo in luce la versatilità della Land Rover Discovery. Il Suv su misura di Jamie è dotato di una completa attrezzatura da cucina, che comprende anche slow cooker, barbecue, gelatiera, oliera e zangola, per fare il burro in movimento. La divisione Special Vehicle Operations di Jaguar Land Rover ha collaborato alla realizzazione dell'idea di Jamie, da sempre cliente e fan di Land Rover. Il risultato è veramente unico: la sua è l'unica Discovery al mondo equipaggiata con tostapane nella consolle centrale e girarrosto pilotato dalla presa di forza. Altre caratteristiche ingegnose comprendono una pentola slow cooker posta vicino al motore, una macchina per la pasta, un piano di cottura a gas ed un piano di lavoro o da pranzo estraibile. Senza dimenticare un orto d'erbe aromatiche ed un portaspezie ai finestrini posteriori.

Cuochi e ingegneri

Racconta Jamie Oliver: «Ho affidato a Land Rover un'impresa pazzesca, la creazione di un'impensabile cucina su ruote. Ho sognato in grande e chiesto molto, ma quello che hanno fatto è sbalorditivo. Non potevo credere che avrebbero veramente messo una slow cooker vicino al motore e il contenitore dell'olio nel bagagliaio, ma l'hanno fatto. Ora questa Discovery è meravigliosa, su misura per me e per la mia famiglia. E noi la amiamo. Questo creazione unica ci permette di portare le nostre avventure culinarie ad un livello superiore». Il team Svo si vanta di saper realizzare l'impossibile, e così il progetto di Jamie è stato accolto con grande entusiasmo. Dice David Fairbairn, Head of Bespoke della Svo: «Noi del team non avremmo mai pensato che qualcuno ci chiedesse di realizzare delle ruote per fare il burro, ma è stato divertentissimo lavorare alle idee di Jamie e riuscire a realizzarle. Lui voleva vedere fin dove era possibile spingere i limiti di versatilità del veicolo e noi abbiamo accettato la sfida. La Discovery è sempre al fianco dei nostri clienti nelle avventure di ogni giorno, e con questo veicolo abbiamo voluto offrire a Jamie ed alla sua famiglia la possibilità di cucinare ovunque. Il team Bespoke è stato creato all'interno della Svo per comprendere a fondo i desideri dei clienti più esigenti, e quindi adattare i nostri veicoli al loro stile di vita».

Ricette in video

Con 2.500 litri di bagagliaio e gli ingegnosi portaoggetti a disposizione della famiglia del 21° secolo, la versatile Discovery a sette posti era il veicolo perfetto per le personalizzazioni della Svo. Questo grande spazio ha permesso l'installazione di un lavello in alluminio su misura, di una tv e di un piano di lavoro trasformabile in tavolo da pranzo. Per finire con un cassetto portaspezie, un mortaio col pestello ed un barbecue Land Rover. La serie di Jamie in tre puntate sul canale Food Tube illustrerà il processo di realizzazione del veicolo, e mostrerà il famoso chef che cucina per la famiglia in questa speciale Discovery.