Macché ritiro, Massa vuole «correre anche nel 2018»

SUZUKA – Lo scorso anno si era ritirato in grande stile dalle corse, con tanto di lacrime ed ultimo giro. Ora Felipe Massa, richiamato in extremis dalla Williams per sostituire il caposquadra Valtteri Bottas passato armi e bagagli alla Mercedes, ha cambiato radicalmente idea, tanto che vorrebbe continuare a gareggiare anche nel 2018. «Penso di poter far bene e di poter correre per un'altra stagone – ha detto in conferenza stampa a Suzuka, alla vigilia del Gran Premio del Giappone – Lo scorso anno non sapevo cosa avrei fatto nel 2017, l'idea era quella di smettere – ha ammesso il brasiliano, alla non più tenera età di 36 anni – Nella mia testa sono rilassato, mi sto godendo il momento e cerco sempre di fare del mio meglio».

Corsa per il posto

Ora la palla è nelle mani della squadra inglese, che ha fuori dalla porta una fila di candidati illustri al sedile dell'ex ferrarista: dalla terza guida Paul di Resta, che lo ha sostituito efficacemente in occasione del suo malessere in Ungheria, a Robert Kubica che insegue un clamoroso rientro sei anni dopo il suo infortunio permanente alla mano. «Vorrei esserci per un'altra stagione, ma toccherà al team decidere – conferma Massa – Ne stiamo parlando. Sicuramente penso di poter fare un buon lavoro, ma va trovata la giusta soluzione che renda contenti tutti. Se la mia permanenza farà felice tutti quanti, io resterò. Non c'è una scadenza, ma sarebbe positivo per tutti sapere prima del Brasile», ha concluso.

(da fonte: Askanews)