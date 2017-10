La scheda: tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Suzuka

SUZUKA – La Formula 1 arriva sul circuito di Suzuka per il 16° round del Mondiale 2017: da domani a domenica 8 ottobre, in pista per il Gran Premio del Giappone. Dopo i tre turni di prove libere, sempre alle 8 di sabato sarà la volta delle qualifiche. Domenica la gara, dalle 7. E a Jerez de la Frontera, in Spagna, si corrono F2 e GP3.

La pista

Il trittico di gare asiatico si chiude con il GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2017, in programma dal 6 all’8 ottobre al Suzuka International Racing Course. La Formula 1 ha esordito su questa pista 30 anni fa ma il circuito di proprietà della Honda fu inaugurato nel 1962. Situato nell’omonima cittadina, nella prefettura di Mie, ha cambiato configurazione quattro volte, l’ultima nel 2003: in quell’occasione è cambiato il disegno della curva 130R che i piloti affrontano con il gas spalancato e della chicane che invece richiede l’uso dei freni. Nelle prime edizioni diverse monoposto furono costrette a fermarsi per guasti ai freni, un problema che sembra ormai superato, tanto che anche a Suzuka, come in tutti i tracciati molto guidati, i curvoni veloci richiedono un uso quasi insignificante dei freni: in 8 curve non sono minimamente usati (come alla Dunlop) e in altre 5 lo spazio di frenata non supera i 15 metri. Le frenate brusche, cioè quelle in cui si perdono oltre 200 km/h di velocità, sono invece appena un paio. La vittoria potrebbe giocarsi proprio in questi punti e per inseguirla alcuni piloti potrebbero allungare oltre misura la frenata con il rischio di uscire fuori strada. Secondo i tecnici Brembo, che hanno classificato le 20 piste del Mondiale usando una scala da 1 a 10, Suzuka rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. La pista giapponese si è meritata un indice di difficoltà di 4, identico al valore ottenuto dai circuiti di Silverstone e Interlagos. In compenso, il circuito epico di Suzuka è famoso per essere uno dei più impegnativi per gli pneumatici, a causa dei carichi molto elevati che impone. Per la gara in Giappone, Pirelli ha nominato medium, soft e supersoft: per la prima volta, quindi, non porterà pneumatici hard. Le tre mescole scelte dovranno far fronte a curve lunghe e veloci, con il picco della 130R (con un carico trasversale estremamente elevato, nonché fra i più prolungati del campionato) e della curva Spoon, che mette costantemente alla prova gli pneumatici: qui i carichi laterali in curva contano di più rispetto a trazione e frenata. I livelli di deportanza sono elevati per aumentare la velocità di percorrenza in curva. Quest’anno i giri veloci in gara sono stati più veloci fino a cinque secondi rispetto al 2016 e anche a Suzuka si prevede un altro miglioramento significativo. Per questa gara si può scegliere tra diverse strategie per cercare il miglior compromesso tra prestazioni e durata. I livelli di usura e degrado sono infatti generalmente elevati: la strategia vincente nel 2016 è stata quella a due soste, con tattiche diverse. Poiché il circuito è piuttosto stretto, è difficile sorpassare: dunque qui la strategia può fare davvero la differenza. Inoltre il meteo e di conseguenza la temperatura dell'asfalto sono piuttosto imprevedibili in questo periodo dell’anno. Spesso l’evoluzione della pista è difficile da prevedere: un’altra incognita è data dal possibile ingresso della safety car.

Gli orari

Venerdì 6 ottobre

Ore 3: F1 - Prove libere 1

Ore 7: F1 - Prove libere 2

Ore 9: conferenza stampa team principal

Ore 13:55: GP3 - Qualifiche (da Jerez)

Ore 15:25: F2 - Qualifiche (da Jerez)

Sabato 7 ottobre

Ore 5: F1 - Prove libere 3

Ore 8: F1 - Qualifiche

Ore 10:55: GP3 - Gara 1 (da Jerez)

Ore 13:55: F2 - Gara 1 (da Jerez)

Domenica 8 ottobre

Ore 7: F1 - Gara

Ore 10:55: GP3 - Gara 2 (da Jerez)

Ore 13:55: F2 - Sprint Race (da Jerez)