Consegnata la prima Italdesign Zerouno, supercar in serie limitata

MONCALIERI – Italdesign ha consegnato la prima Zerouno. Con il numero di telaio #0001, questa vettura segna ufficialmente l’ingresso di Italdesign nel ristretto circolo di produttori di serie limitate, grazie alla divisione Automobili Speciali. Italdesign Automobili Speciali è nata, da un lato, per soddisfare le richieste di collezionisti e appassionati di automobili uniche, esclusive e ad alte prestazioni; dall’altro è un’occasione, per Italdesign, di dimostrare le proprie abilità e competenze nell’offrire ad altri costruttori di automobili un servizio in grado di combinare contenuti ad alta tecnologia con una ricca abilità manuale e artigianale, mirate ad una produzione limitata anche per i clienti. La Zerouno, che ha la medesima livrea e configurazione del modello presentato durante l’ultimo Salone di Ginevra, è stata consegnata a Steven Lismont, importante imprenditore belga nel settore automobilistico. La consegna è avvenuta nel quartier generale di Italdesign a Moncalieri, dove la vettura è stata realizzata, testata e validata per garantirne le altissime prestazioni. Lismont ha anche avuto l’occasione di guidare per la prima volta la Zerouno e sperimentarne in prima persona le caratteristiche, con un test di circa 100 km nei dintorni di Moncalieri. «Onestamente non mi sarei mai aspettato che una vettura tanto potente fosse altrettanto facile e piacevole da guidare – ha dichiarato l’imprenditore – È un’automobile che ti dà sensazioni fantastiche quando è in assetto sportivo, ma è facilmente utilizzabile tutti i giorni. Questa combinazione di artigianalità, sportività e facile utilizzo rende la Zerouno semplicemente unica».

La consegna

È stato l’amministratore di Italdesign, Jörg Astalosch, insieme ad alcuni membri del consiglio direttivo e al team che ha lavorato al progetto, a consegnare la vettura a Lismont. «Siamo orgogliosi che Steven sia stato il nostro primo cliente – ha dichiarato Astalosch – i suoi consigli e le sue osservazioni, durante la fase di sviluppo e produzione, sono stati estremamente importanti. Grazie alla sua esperienza abbiamo potuto migliorare ulteriormente la Zerouno. Siamo molto orgogliosi della qualità del design, dell’ingegneria e della produzione, partendo dalla livrea, il design dell’interfaccia, la funzionalità, per arrivare agli interni e alle prestazioni». La vettura consegnata è la prima di cinque, già tutte vendute a collezionisti di tutto il mondo. Utilizzando un telaio ibrido in alluminio e fibra di carbonio e una carrozzeria interamente in fibra di carbonio, Zerouno è alimentata da un motore Audi Sport V10 aspirato, con un sistema a quattro ruote motrici intelligente e cambio a sette rapporti con doppia frizione. Raggiunge i 330 km/h e accelera da 0-100 km/h in 3,2 secondi. La Zerouno è stata disegnata, ingegnerizzata, prodotta e testata da Italdesign a Moncalieri, combinando le capacità e le competenze maturate nel corso dei quarantanove anni di storia.