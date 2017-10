Fiat 500L City Cross, arriva il crossover cittadino

ROMA – Da oggi, presso gli showroom Fiat, è possibile ordinare la nuova Fiat 500L City Cross con cui evadere dalla routine quotidiana per immergersi in entusiasmanti avventure urbane. Si amplia così la gamma della nuova 500L che è stata recentemente rinnovata diventando ancora più 500, dinamica e connessa. Peculiarità che, grazie a una combinazione unica di spazio e personalità, consolideranno la sua indiscussa leadership europea che, in cinque anni dal lancio del modello, non ha mai smesso di rafforzarsi. Così a pochi mesi dal lancio della nuova 500L, che sta già avendo grande successo, la gamma si arricchisce con la nuova versione City Cross che soddisfa un cliente alla ricerca di un crossover urbano. Lo dimostrano alcuni elementi esterni come i paraurti specifici con skidplate, l’audace griglia anteriore e l’assetto rialzato di 25 mm. Il tutto reso ancora più sportivo dai nuovi elementi di colore nero: i cerchi in lega da 17 pollici e calotte specchi, il tetto in contrasto, disponibile come optional, e modanature laterali e posteriori.

Motori, equipaggiamento e prezzo

La nuova 500L City Cross è disponibile in 9 colori, pastello o metallizzati, ma la livrea che più di tutte pone in risalto le sue peculiarità estetiche è certamente il nuovo Arancio Sicilia, in abbinamento con il raffinato tetto nero che richiama i numerosi elementi della stessa tinta presenti sulla City Cross. Impronta giovane e funzionale all’interno dove spiccano l’avvolgente fascia plancia, disponibile nera o bianca, e gli ergonomici sedili con sedute in tessuto nero, impreziositi dalle cuciture bianche e dal logo 500. A una forte caratterizzazione estetica corrisponde una ricca dotazione di serie: Abs, Esp, 6 airbag, climatizzatore manuale, cruise control, volante in techno pelle multifunzione, display a colori Tft da 3,5 pollici, radio touchscreen Uconnect Hd Live con Bluetooth e controllo vocale, sedile posteriore frazionato 60/40 e luci Drl a Led. Inoltre, a richiesta, il cliente può dotare la propria 500L City Cross dell’innovativo Uconnect Hd Live ad alta risoluzione da 7 pollici, disponibile anche con predisposizione Apple Car Play e compatibilità con Android Auto. La nuova Fiat 500L City Cross può essere equipaggiata con i motori più adeguati alle specifiche esigenze del cliente: i motori a benzina 1.4 16V da 95 CV, a doppia alimentazione benzina e GPL 1.4 TJet da 120 CV, diesel 1.3 MultiJet da 95 CV, anche con cambio Dualogic, e 1.6 MultiJet da 120 CV. Tutti i propulsori rispondono alla normativa Euro 6 e garantiscono un vantaggioso rapporto tra prestazioni e consumi. Infine, sono disponibili esclusivi pacchetti studiati ad hoc attraverso i quali ogni cliente potrà personalizzare ulteriormente la propria 500L City Cross enfatizzandone le caratteristiche di connettività, comfort e sicurezza. Fiat 500L City Cross è quindi una vettura estremamente completa e, in occasione del lancio, il prezzo è di 16.900 euro.