La moto (italiana) firmata Lewis Hamilton: Mv Agusta F4 Lh44

VARESE – Lewis Hamilton e MV Agusta: un binomio che, dopo la Dragster RR LH, trova nella nuova F4 LH44 una inedita ed eccitante declinazione. La F4 LH44 è sviluppata sulla base della F4 RC, moto derivata direttamente dalla Superbike del Reparto Corse MV Agusta, massimo livello di sviluppo della quattro cilindri italiana: dispone, pertanto, del motore Corsa Corta (alesaggio 79 mm - corsa 50,9 mm) con catena di distribuzione centrale e valvole radiali, che in questa versione raggiunge la potenza massima di 205 cv (151 kW). Il kit consegnato insieme alla moto include il terminale di scarico in titanio e la centralina dedicata: permette di ottenere ulteriori 7 cv, fino a 212 cv (158 kW), ed è riconoscibile per la personalizzazione con il logo Panther di Lewis Hamilton.

Dalle quattro alle due ruote

«Sono entusiasta di continuare la mia partnership con MV Agusta – dichiara il tre volte campione del mondo – Adoro lavorare con Giovanni e con i ragazzi di MV Agusta, grazie alla loro passione per la tecnologia e all’attenzione maniacale per i dettagli nascono moto veramente speciali. I progetti con MV Agusta permettono di unire il mio interesse per le moto e per il design, coinvolgendomi in tutti i processi di sviluppo insieme al Team Centro Ricerche Castiglioni». La personalizzazione che ha dato vita alla F4 LH44 si è basata su un confronto continuo e diretto tra il campione britannico di Formula 1 e l’atelier CRC, dove tutte le MV Agusta prendono forma. Idee, suggestioni, preferenze, sensibilità: il processo creativo è stato lungo, minuzioso, attento a ogni dettaglio della moto. Ciascuna ipotesi è stata accuratamente vagliata, verificandone la fattibilità e il riscontro estetico, oltre che funzionale. Grazie a un processo di analisi e di confronto così accurato, puntuale e creativo, la F4 LH44 è molto più di una personalizzazione: si potrebbe definirla, piuttosto, una inedita e irripetibile interpretazione della F4.

Le caratteristiche

La colorazione è il primo elemento distintivo, quello su cui il confronto con Lewis Hamilton è stato intenso e ricco di spunti. L’abbinamento tra la base rosso bordeaux della carenatura e il bianco perlaceo della ciclistica colpisce per eleganza, valorizza il design sensazionale della F4 ed enfatizza la vocazione racing della Superbike Replica italiana. Tra le particolarità della F4 LH44 c’è proprio la colorazione rossa, ottenuta con una tecnica esclusiva e pregiata, utilizzando cioè vernici ad inchiostro e non le tradizionali basi cromatiche. Il bianco perlaceo che ammanta la sezione a traliccio del telaio, quella composta da tubi d’acciaio CrMo con saldature TIG realizzata a mano, è stato scelto anche per i raffinati dettagli della zona inferiore del cupolino. Un tocco di dinamismo che accomuna le grafiche nere lungo la carenatura, ed è ripreso nel sottocarena e nel codino. La ricerca dei cromatismi più raffinati, peculiari della F4 LH44, appare evidente persino nella ciclistica, incentrata su unità ammortizzanti della massima qualità: la forcella Öhlins USD tipo NIX 30 con trattamento superficiale TiN, regolabile nella risposta idraulica sepa- ratamente in compressione (stelo sinistro) e in estensione (stelo destro), oltre che nel pre- carico della molla; e l’ammortizzatore Öhlins TTX 36 con serbatoio piggyback, anch’esso regolabile tramite registri meccanici. L’unicità della F4 LH44 è anche nella colorazione di forcella e ammortizzatore con i foderi della prima che sfoggiano una raffinata anodizzazione nera, frutto di uno specifico accordo con Öhlins. Ricordiamo, infatti, che l’azienda svedese ha nella colorazione dorata dei foderi una sua peculiarità. Neri sono anche la molla ed il serbatoio dell’ammortizzatore, nel nome di una reale esclusività. La sella, che mantiene l’apprezzata ergonomia racing sperimentata con l’F4 RC, è realizzata a mano con materiali nobili come la pelle naturale e l’Alcantara, protagonisti di un accostamento prezioso, al livello delle migliori realizzazioni artigianali automobilistiche. Ancora colore: il motore è completamente nero, persino nelle pregiate e leggere parti in lega di magnesio, regalando un colpo d’occhio che ancora una volta coniuga eleganza ed emozioni racing. Il plexiglas fumé, per la prima volta su una F4 in produzione di serie, contribuisce a caratterizzare l’avantreno. L’ampio ricorso alla fibra di carbonio per componenti come le sezioni principali della carenatura garantisce leggerezza e un impatto visivo caratteristico, grazie all’alternanza tra elementi verniciati lucidi e opachi, una delle tante peculiarità della F4 LH44. Della componentistica dedicata fanno parte il tappo serbatoio racing, i cerchi forgiati e pezzi unici come il dado ruota posteriore, che per la F4 LH44 è stato lavorato alle macchine utensili CNC anche dopo l’anodizzazione.