La scheda: tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Sepang

SEPANG – La Formula 1 arriva sul circuito di Sepang: da domani, venerdì 29 settembre, fino a domenica 1° ottobre, è di scena il Gran Premio della Malesia. Tutta l’atmosfera del paddock è live già da oggi: la conferenza stampa dei piloti è in programma alle 9 del mattino. Dopo i tre turni di prove libere (venerdì alle 5 e alle 9 del mattino; sabato alle 8), sabato alle 11 sarà la volta delle qualifiche. Domenica la gara, dalle 9.

La pista

Dopo aver fatto da apripista nel 1999 allo sbarco in massa della Formula 1 in Estremo Oriente, questo sarà l’ultimo Gran Premio della Malesia. Il circuito malese, costruito su una palude, ha subìto profonde modifiche nel 2016, quando è stato completamente riasfaltato per rimuovere molti dei dossi che in precedenza erano una delle sue peculiarità. Il rifacimento dell’asfalto ha ridotto il livello di rugosità: ciò ha permesso di effettuare una scelta di mescole più morbida. Medie, soft e supersoft sono le tre mescole nominate per la gara di Sepang, una scelta più morbida di uno step rispetto al 2016 e vista l’ultima volta in pista a Monza. La pista potrebbe presentare caratteristiche diverse rispetto al 2016 data l’evoluzione dell’asfalto: le linee di percorrenza in alcune curve potrebbero essere più veloci. Uno degli aspetti più noti di questa gara è il clima tropicale e umido, con temporali pomeridiani frequenti e simili a monsoni: questo rende probabile l’utilizzo di pneumatici da bagnato. Quando è asciutto, le temperature dell'asfalto sono molto elevate, con possibilità di alto degrado termico. Nel 2016 sono state da record: 59 gradi. Lo scorso anno la strategia vincente è stata quella a due soste, anche se influenzata dalle virtual safety car.

Gli orari

Giovedì 28 settembre

Ore 9: conferenza stampa piloti

Venerdì 29 settembre

Ore 5: F1 - prove libere 1

Ore 9: F1 - prove libere 2

Ore 11: conferenza stampa team principal

Sabato 30 settembre

Ore 8: F1 - prove libere 3

Ore 11: F1 - qualifiche

Domenica 1° ottobre

Ore 9: F1 - gara