Pirro, il collaudatore Ducati è campione italiano per la quinta volta

MUGELLO – Quinto titolo italiano per Michele Pirro. Il nono round del campionato italiano velocità 2017 ha regalato emozioni a non finire in Superbike, oltre allo scudetto per il ducatista. Una stagione favolosa per il pilota Barni Racing, e collaudatore del team MotoGP, che ha conquistato il suo titolo con tre gare d’anticipo. «Missione compiuta – ha dichiarato Michele – Sono molto contento per questo titolo, devo ringraziare Ducati, Il team Barni e tutte le persone che credono in me. Dopo quello che era successo lo scorso anno, non è stata facile, soprattutto all’inizio. Il nostro obiettivo era quello di migliorarci e di puntare a vincere tutte le gare e così faremo anche nei prossimi tre round. Anche quest’anno ho dimostrato il mio talento e capacità di adattamento. La scorsa stagione abbiamo vinto con le Michelin, quest’anno con le Pirelli. Il livello del campionato si è alzato, ma abbiamo tenuto testa. Sono contento anche per il podio di Samuele, il primo stagionale».

La gara

In pista le emozioni sono state travolgenti. Lorenzo Zanetti è partito fortissimo, facendo registrare il nuovo giro record (1:50.707) e provando a scappare fin da subito. Da metà gara in poi però Pirro lo ha raggiunto e a quel punto è stata bagarre tra i due, che ci hanno regalato un ultimo giro d’antologia, con sorpassi e controsorpassi, che ha premiato Zanetti come vincitore, per la prima volta in questa stagione, e Pirro come campione. Ottima terza posizione per Samuele Cavalieri (Ducati Barni Racing), primo podio per il ventenne compagno di squadra di Pirro. Quarto posto per la Yamaha di Andreozzi con Matteo Baiocco (Aprilia Nuova M2 Racing), quinto.