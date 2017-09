Mick Schumacher re delle rimonte: agguanta un altro podio

SPIELBERG – Bella prestazione al Red Bull Ring, nel penultimo weekend di gara del campionato europeo di Formula 3, per il rookie del gruppo Prema Mick Schumacher, che ha continuato a migliorare i propri riscontri giro dopo giro mostrandosi nuovamente competitivo nel traffico e sul passo gara. Per lui sono arrivati un decimo posto nella seconda corsa ed un’ottava piazza in gara-3, che l’ha visto salire nuovamente sul podio riservato ai debuttanti. «È stato positivo tornare sul podio rookie dopo la prima gara di ieri – commenta il figlio della leggenda della F1 Michael – Ancor più importante il fatto che i miei tempi si siano rivelati all’altezza di quelli del gruppo di testa. Alla fine, per noi è stato un weekend nettamente più positivo che al Nürburgring».

In corsa per il titolo

Non arrendersi mai. Questo sarà l'imperativo per il team Prema nell'appuntamento conclusivo a Hockenheim. La compagine veneta, che al Red Bull Ring ha tenuto aperto il discorso in classifica piloti, è determinata a lottare fino alla fine, essendo inoltre riuscita, in gara-2 e gara-3 dell’appuntamento austriaco, ad incrementare il proprio vantaggio nella graduatoria a squadre. Dopo la splendida vittoria di ieri, Callum Ilott si è assicurato un utile quarto posto nella seconda gara, prima di essere messo fuori gioco da un contatto nella manche conclusiva. «È stata sicuramente una giornata di alti e bassi – racconta Ilott – Gara-2 non è andata male, e ho chiuso a punti al quarto posto. Gara-3 invece si è conclusa molto velocemente. In fase di bagarre sono stato costretto a passare sopra un dissuasore e ciò ha danneggiato il telaio».

La monoposto del team Prema di Schumi Jr impegnata nella rimonta (F3)