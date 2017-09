Mondiale Endurance, arriva la super-stagione che durerà due anni

ROMA – Il campionato mondiale endurance Wec ha visto ratificare dal Consiglio mondiale della Federazione internazionale dell'automobile il calendario della super-stagione che coprirà due anni e comincerà nel 2018 per concludersi nel 2019. La novità più importante è rappresentata dall’innesto in calendario di una gara a Sebring nel 2019 che sarà conosciuta come 1500 Miglia di Sebring.

Ultimo vincitore: Ferrari

Il circuito americano sarà sede del sesto appuntamento della stagione, il 17 marzo 2019, e prenderà il via alla conclusione della classica 12 Ore che fa parte del campionato statunitense Imsa. La distanza di gara sarà misurata in miglia e le 1500 fissate come limite dovrebbero portare i concorrenti su lunghezze analoghe a quelle della corsa tradizionale. Sebring è stata inserita solo una volta nel calendario del Mondiale, nel 2012, quando a vincere fu la Ferrari 458 Italia Gte del team Af Corse affidata a Olivier Beretta, Andrea Bertolini e Marco Cioci.

Due volte Le Mans

La stagione avrà inizio a Spa-Francorchamps il 5 maggio mentre la seconda gara dell’anno sarà la 24 Ore di Le Mans. Il campionato continuerà poi a Silverstone il 19 di agosto prima di prendere due mesi di pausa, fino alla gara del 21 ottobre al Fuji. L’ultima gara dell’anno solare 2018 sarà Shanghai a novembre ma il campionato riprenderà con la gara di Sebring prima di ripetere Spa-Francorchamps e Le Mans che porterà alla chiusura la super-stagione.

Le date

5 maggio - Spa-Francorchamps

16-17 giugno - 24 Ore di Le Mans

19 agosto - Silverstone

21 ottobre - Fuji

18 novembre - Shanghai

17 marzo - 1500 Miglia di Sebring

4 maggio - Spa-Francorchamps

15-16 giugno - 24 Ore di Le Mans