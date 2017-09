La nuova Fiat 500X Edition arriva nei concessionari

ROMA – La nuova 500X Edition è pronta ad arrivare presso tutti gli showroom italiani. L’anima più metropolitana del crossover compatto Fiat, identificata con il nome commerciale «Look Urban», si arricchisce oggi di una nuova versione, disponibile in un lotto limitato di unità e pensata per un target giovane, alla ricerca di una vettura allo stesso tempo accessibile, bella e distintiva, nel pieno stile 500. Caratterizzata dal consueto design iconico ed elegante, impreziosito da specifici elementi cromati lucidi, la nuova 500X Edition permette, anche alla clientela più sensibile al prezzo, di salire a bordo di un crossover confortevole e tecnologico. Si arricchisce così la gamma di Fiat 500X con una serie speciale che concilia dotazione completa, personalizzazione estetica e motorizzazione efficiente, il tutto a un prezzo di lancio competitivo: 16.900 euro.

Sei colori

L’equipaggiamento di serie è estremamente ricco ed è capace di soddisfare sia chi cerca in un auto lo stile e la bellezza, sia chi è più attento al comfort e alla tecnologia: infatti, prevede cerchi in lega argentati da 16 pollici, vetri privacy e interni spaziosi ed ergonomici, con finiture esclusive e raffinate, a garanzia del comfort più totale per guidatore e passeggeri. È anche di serie il sistema di Infotainment Uconnect radio Live 5 pollici touchscreen dotato di Bluetooth e audio streaming, capace di offrire il massimo della tecnologia per una perfetta vita a bordo. Inoltre, la nuova 500X Edition propone i sensori di parcheggio posteriori, un contenuto irrinunciabile nell’impiego urbano, e i fendinebbia con funzione cornering, indispensabili in condizioni di scarsa visibilità. La nuova 500X Edition sarà disponibile in sei diverse livree, che esaltano la silhouette del modello e incarnano a pieno l’anima 500 del crossover compatto: Rosso Passione, Bianco Gelato, Grigio Moda, Nero Cinema e Blu Jeans.