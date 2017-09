Ford presenta la nuova Mustang, ancora più veloce, tecnologica e inconfondibile

COLONIA – Ford presenta la nuova Mustang per il mercato europeo, con un nuovo elegante design, motori e sospensioni aggiornati, tecnologie di assistenza alla guida innovative e molte inedite possibilità di personalizzazione per l’iconica hero car dell’Ovale Blu. L’inconfondibile profilo della hero car si presenta con un aspetto più elegante e sportivo, reso ulteriormente sinuoso dai fari a LED e da una rinnovata cartella colori che prevede 11 tonalità per la carrozzeria degli esterni, oltre a nuove opzioni per le finiture dei cerchi in lega. La nuova Mustang sarà più veloce che mai, con un motore V8 5.0 da 450CV, abbinato a un nuovo cambio automatico a 10 rapporti. Messa a punto per soddisfare le aspettative di guida degli automobilisti europei, il divertimento alla guida della nuova Mustang sarà garantito dalla presenza dei nuovi ammortizzatori MagneRide e dalle funzioni Drive Modes, che ora includono anche la modalità personalizzabile My Mode. La nuova tecnologia di regolazione del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust) offre l’innovativa modalità Good Neighbour, per una guida più silenziosa durante alcune fasce orarie. Le tecnologie di assistenza alla guida, disponibili a bordo della nuova Mustang, che migliorano i momenti trascorsi al volante infondendo una maggiore tranquillità, annoverano il dispositivo di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid). Le raffinate caratteristiche degli interni completamente rinnovati, presentano materiali morbidi al tatto e un quadro strumenti digitale LCD da 12 pollici, per un’esperienza distintiva e unica. «La passione europea per Mustang si è dimostrata ancora più grande di quanto potessimo immaginare: sono già 30.000 le Mustang che portano lo stile di uno degli esemplari più iconici dell’automobilismo sulle strade del nostro continente – ha dichiarato Steven Armstrong, Group Vice President e President, Europe Middle East and Africa, Ford Motor Company – Sono poche le auto in circolazione che possono vantare una tale combinazione di storia, stile e performance e trasmetterlo a un pubblico così ampio. La nuova Mustang ne sarà un’ulteriore conferma».

Inconfondibilmente Mustang

Gli esterni conferiscono alla nuova Mustang un aspetto più elegante e sportivo, pur mantenendone inalterato lo stile, immediatamente riconoscibile e perfezionato nel corso di oltre 50 anni di produzione. Il profilo del cofano è ora più ribassato, con le bocchette di ventilazione integrate, caratterizzate dal nuovo design delle griglie inferiori che danno alla nuova Mustang un aspetto più slanciato e aggressivo, migliorandone l’aerodinamica. Il design deciso della parte posteriore dell’iconica hero car è stato ulteriormente enfatizzato da paraurti e diffusore ridisegnati, che integrano un terminale a quattro scarichi, di serie per il modello V8 5.0, e che ne sottolinea potenza e performance. Inoltre, la nuova Mustang sarà disponibile con un nuovo spoiler, optional, per un profilo ancora più sportivo. I fari della nuova Mustang, le luci diurne, gli indicatori di direzione e le iconiche luci di coda tridimensionali sono oggi ancora più luminose, brillanti e ad alta efficienza energetica, tutte dotate di tecnologia LED, di serie per la versione europea, che include anche la disponibilità di fari fendinebbia. Anche il design dei fari anteriori è stato ridisegnato per coniugarsi alla forma trapezoidale della griglia superiore. Grazie a una più ampia scelta di personalizzazioni, la nuova Mustang farà battere ulteriormente i cuori degli appassionati. Infatti, saranno disponibili tre nuovi vivaci colori metallizzati: Kona Blue, Orange Fury e Royal Crimson Red. I nuovi cerchi in lega da 19 pollici sono previsti in diverse finiture, ciascuna delle quali con caratteristiche esclusive, tra cui le versioni con finitura Luster Nichel e Polished Aluminium. Anche all’interno la nuova Mustang restituisce l’esclusività del puro stile Ford Performance. Materiali soft-touch caratterizzano i rivestimenti delle porte, mentre le maniglie sono rifinite con dettagli in alluminio. La consolle centrale è rifinita a mano, con cuciture a contrasto che creano una sensazione di sportività e raffinatezza nell’abitacolo. Il pannello dei comandi è disponibile in quattro nuove finiture in alluminio.

Un'altra immagine della nuova Ford Mustang (Ford)

Prestazioni adrenaliniche

Prestazioni e divertimento alla guida sono due elementi intrinsecamente legati al DNA di Mustang sin dal suo primo lancio, nel 1964. Nuove motorizzazioni, telaio e miglioramenti tecnologici consentono alla nuova Mustang di garantire un’esperienza di guida emozionante, come mai prima d’ora. Il motore V8 5.0 di Ford è stato ulteriormente aggiornato, per offrire più potenza e una gamma di giri più alta, rispetto al passato. La potenza massima di 450CV è supportata dall’introduzione del nuovo sistema benzina multi-iniezione diretta, ad alta pressione, che ne aumenta il rendimento a ogni regime motore. La nuova Mustang 2.3 EcoBoost è in grado di sprigionare 290CV, garantendo una risposta immediata e un’esperienza di guida entusiasmante, grazie al nuovo cambio automatico Ford a 10 rapporti e alla funzione ‘overboost’ che, alla richiesta di massima potenza del guidatore, aumenta per un periodo limitato la pressione del turbocompressore, in modo da fornire ulteriore coppia motrice. Il nuovo cambio a 10 rapporti permette un incremento dell’efficienza e dell’accelerazione. La centralina di controllo elettronico del cambio adatta le caratteristiche del sistema in base alle diverse modalità di guida selezionabili (Drive Modes). Inoltre, il sistema di selezione marcia adattativo, consente alla trasmissione di adeguarsi in tempo reale alle condizioni stradali, per selezionare la marcia giusta in qualsiasi situazione. I paddle al volante garantiscono al guidatore il massimo del controllo. «In genere, quando si effettua un cambio marcia, si perde tempo – ha commentato Matthias Tonn, Mustang Chief Programme Engineer, Ford of Europe – La nuova trasmissione a 10 marce di Mustang permette al motore di erogare il massimo di potenza e coppia durante il cambio marcia, per un’accelerazione più rapida e performance ottimali. Ci aspettiamo che il risultato sia la più veloce accelerazione che una Ford Mustang abbia mai avuto». Il cambio manuale a 6 rapporti è stato migliorato per gestire la potenza del motore V8 5.0, con una frizione a doppio disco e volano a doppia massa, per una maggiore durata e velocità di innesto. Il motore integra il Launch Control che permette di effettuare partenze brucianti da fermi, senza rischiare di far slittare le ruote, garantendo la massima accelerazione. Il Line Lock, il sistema di bloccaggio dei freni anteriori che permette di far girare liberamente le ruote posteriori, è ora di serie in abbinamento anche al motore EcoBoost da 2.3, oltre che al V8 5.0, contribuendo a ottimizzare le prestazioni in fase di accelerazione da fermo. Gli ingegneri del Team Ford Performance hanno, inoltre, ottimizzato le doti dinamiche della nuova Mustang per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Gli ammortizzatori sono stati riprogettati per migliorare la stabilità e le sospensioni posteriori hanno subito un processo di irrigidimento, attraverso un nuovo disegno del giunto che ne riduce i movimenti trasversali evitando torsioni del telaio. Le barre antirollio sono più spesse e permettono una migliore rigidità torsionale della vettura per una guida più progressiva. La massima reattività è garantita anche dalle sospensioni adattive MagneRide, in grado di gestire in tempo reale eventuali mutamenti delle condizioni della strada. Il fluido all’interno della sospensione può essere controllato elettro-magneticamente per fornire rapidamente più o meno resistenza, al cambio delle condizioni stradali. I sensori monitorano le condizioni stradali mille volte al secondo per garantire le migliori prestazioni dell’auto durante la guida. A bordo della nuova Mustang saranno, inoltre, disponibili due nuove modalità di guida che agiscono sui settaggi della vettura, come il controllo elettronico della stabilità (ESC), il flusso d’aria in ingresso, la risposta del cambio automatico, del volante e del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust), e ottimizzano, così, le prestazioni della hero car per ogni tipo di guida. Si aggiungono, quindi, alle modalità Normal, Sport, Track e Snow/Wet, quella: Drag Strip, che ottimizza le performance in accelerazione durante la fase di partenza da fermo, e My Mod, che consente al guidatore di impostare direttamente le impostazioni preferite per la guida e il sound dello scarico. La nuova tecnologia di regolazione del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust) permette, per la prima volta, di regolare l’intensità del suono dello scarico della hero car in base al proprio umore e ai limiti del posto in cui si trova. L’innovativa modalità Good Neighbour può essere programmata per ridurre automaticamente il sound in fasce orarie predefinite, al fine di non disturbare i vicini, soprattutto in caso si procedesse all’accensione del mitico V8 di 5.0 litri alle prime luci dell’alba.

Tecnologie innovative a beneficio di comfort e sicurezza

La nuova Mustang permetterà ai clienti europei di beneficiare di una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, tra cui il sistema di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) in grado di riconoscere la presenza di persone in prossimità dell’auto ed evitare così gli incidenti o ridurne, in ogni caso, l’entità. La nuova generazione della hero car, disporrà, per la prima volta, del controllo adattivo della velocità di crociera (Adaptive Cruise Control) e del monitoraggio della distanza di sicurezza (Distance Alert), in grado di supportare i conducenti nel mantenere una distanza adeguata rispetto al veicolo che li precede. Le dotazioni tecnologiche si completano con l’avviso di superamento corsia (Lane Departure Warning), che avverte il conducente distratto del superamento della linea che delimita la propria corsia, e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid), che interviene sulla coppia applicata al volante per riportare il veicolo in corsia. L’innovativa gamma di tecnologie contribuirà alla valutazione positiva dell’Euro NCAP. Il quadro strumenti LCD da 12 pollici è personalizzabile e consente di visualizzare le informazioni necessarie sulla base delle diverse modalità di guida, come accade a bordo della super car Ford GT, permettendo al guidatore, in base alla modalità scelta, di ottenere il massimo delle performance da ogni esperienza, al volante. Il quadro strumenti è in grado di riconfigurarsi automaticamente in base alla modalità di guida e il conducente potrà scegliere di visualizzare le informazioni in 7 diverse colorazioni. La nuova Mustang definirà nuovi standard di connettività, intrattenimento e comunicazione grazie al SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford che permette di gestire smartphone, sistema audio, navigatore e funzioni del climatizzatore e si avvale di un nuovo touch-screen capacitivo da 8 pollici, più veloce e reattivo, con funzione pinch & swipe. Il sistema di intrattenimento e comandi vocali SYNC 3 è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Le consegne della nuova Mustang per i clienti europei avranno inizio nel 2018.