La scheda: tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Aragon

ALCANIZ – Scatta domani, venerdì 22 settembre, il Gran Premio di Aragona, ultima tappa del Motomondiale prima del trittico extraeuropeo e del gran finale a Valencia. Quattro giorni da vivere: tutti nel paddock già da oggi per le prime parole dei piloti in conferenza stampa, in diretta dalle 17. Le prove libere apriranno il weekend in pista nella giornata di venerdì 22, mentre sabato 23 settembre sarà il turno delle qualifiche: alle 12:35 quelle della Moto3, alle 14:10 quelle della MotoGP e alle 15:05 quelle della Moto2. Domenica 24 in programma le gare: la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12:20 e la MotoGP alle 14.

La pista

Il circuito di MotorLand Aragón si è conquistato un posto nel Mondiale grazie anche alla storia motociclistica di Alcañiz, che ha ospitato corse stradali dal 1963 al 2003. La necessità di maggior sicurezza ha promosso la costruzione di questo nuovo circuito. Con il supporto delle istituzioni locali, l'architetto tedesco Hermann Tilke, in collaborazione con il pilota spagnolo di Formula 1 Pedro de la Rosa, ha disegnato un tracciato lungo 5077 km, con diciassette curve, che si caratterizza per i due lunghi rettilinei separati solo da un paio di curve. È un circuito molto apprezzato dai piloti MotoGP, che hanno corso qui per la prima volta nel 2010. La pista, considerata abbastanza tecnica, è piuttosto impegnativa per i freni poiché nei primi due chilometri presenta addirittura sette frenate che non agevolano un buon raffreddamento dell’impianto frenante: la sequenza serrata di staccate a cavallo del primo intermedio rischia così di mettere in crisi i freni. Sui 23 giri di gara ciascun pilota di MotoGP utilizza i freni per 13 minuti, pari al 31 per cento dell’intero GP.

I dati

Giro più veloce: Marquez (Honda), 1:46.635 (171,4 km/h) - 2015

Record del circuito: Lorenzo (Yamaha), 1:48.120 (169,0 km/h) - 2015

Miglior pole: Marquez (Honda), 1:46.635 (171,4 km/h) - 2015

Velocità massima: Iannone (Ducati), 345,8 km/h - 2015

Lunghezza pista: 5,1 km

Lunghezza gara: 23 giri (116,8 km)

Curve: 17 (10 a sinistra, 7 a destra)

Così nel 2016

Podio: 1° Marquez (Honda), 2° Lorenzo (Yamaha), 3° Rossi (Yamaha)

Pole: Marquez (Honda), 1:47.117 (170,661 km/h)

Giro più veloce: Marquez (Honda), 1:48.694 (168,185 km/h)

Gli orari

Giovedì 21 settembre

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 22 settembre

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9:55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 1 Moto2

Ore 13:10: prove libere 2 Moto3

Ore 14:05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05: prove libere 2 Moto2

Sabato 23 settembre

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9:55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:55: prove libere 3 Moto2

Ore 12:35: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:05: qualifiche Moto2

Ore 17.30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 24 settembre

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP