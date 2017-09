Campedelli re di Roma Capitale: sua la quinta edizione del rally

ROMA – Sono stati Simone Campedelli e Pietro Elia Ometto su Ford Fiesta R5 del team Orange1 i vincitori del quinto Rally di Roma Capitale, penultimo appuntamento del Campionato italiano rally e valido anche per il Campionato europeo. L'equipaggio ha vinto su Umberto Scandola e Guido D'Amore, che sulla loro Skoda Fabia R5 sono staccati di quattro secondi e sei decimi. Terza posizione invece per Paolo Andreucci ed Anna Andreussi sulla Peugeot 208 R5, tagliati fuori a causa di un problema al cambio della vettura che li ha bloccati in terza posizione. Alle spalle dei primi tre si è classificato Kalle Rovanpera. Il sedicenne driver finlandese su Peugeot, per ragioni di squadra, ha nella seconda tappa pagato un anticipo ad un controllo orario, per favorire il sorpasso del compagno di colori Andreucci, concedendo al toscano un punto in più nella classifica. Prova buona anche quella del reggiano Antonio Rusce, Fiesta R5, che ha saputo tenere un buon passo chiudendo al quinto assoluto.

Le altre categorie

Spettacolo anche nel Cir Junior, dove la lotta serrata nelle due tappe, tra Damiano De Tommaso e Marco Pollara, ha portato il siciliano a chiudere il Rally di Roma in sesta posizione assoluta e il varesotto settimo. Oltre a De Tommaso e Pollara, a dare grande spettacolo sono stati gli altri giovani alla guida di Peugeot 208 R2B tra i quali il fiorentino Tommaso Ciuffi, non iscritto al Cir Junior, l'altro toscano Mattia Vita e il bresciano Luca Bottarelli terminati nell'ordine, in ottava nona e decima posizione dell'assoluta. Il Cir Due ruote motrici invece è stato assegnato con una gara di anticipo dove Marco Pollara e Giuseppe Princiotto hanno conquistato i punti pesanti che li incoronano matematicamente campioni della serie tricolore, dopo il ritiro nella seconda tappa dei diretti avversari Kevin Gilardoni e Corrado Bonato, con la Renault Clio R3T. Nella categoria Rally R1, grande prova della Renault Twingo R1A, in gara anche per il Trofeo della casa francese Twingo R1 Top. Ad aggiudicarsi la prova di Roma alla fine è stato Alberto Paris, inseguito da Emanuele Rosso. Attardato Filippo Bravi. Nella gara europea ottime prove per Abarth Selenia 124 Rally con un'ottima prova soprattutto di Fabrizio Andolfi Junior e Andrea Nucita, che hanno battagliato a bordo delle vetture dello Scorpione e che alla fine ha visto la vittoria del driver savonese sul siciliano alla sua prima volta sulla 124.

(Fonte: Askanews)