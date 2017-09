Calendario Motomondiale 2018: ecco dove e quando si correrà

ROMA – La Federazione motociclistica internazionale ha ufficializzato il calendario provvisorio per il Motomondiale 2018. Diciannove Gran Premi, dal 18 marzo al 18 novembre, con la novità della Thailandia dove si correrà il 7 ottobre (trasformando in quartetto il vecchio terzetto di gare in Oriente di fine stagione). Il via, come di consueto, è in programma in Qatar il 18 marzo, finale con il GP della Comunità Valenciana a novembre. Quanto agli appuntamenti italiani: si correrà al Mugello in pista il 3 giugno, a Misano la corsa è invece in programma il 9 settembre. Resta invece in sospeso l'annuncio del circuito in cui si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna (che fino alla scorsa stagione si è disputato a Silverstone), fissato in calendario per il 26 agosto.

Date e piste

Questo il calendario completo:

1) 18 marzo - Qatar (in notturna) - Losail

2) 8 aprile - Argentina - Termas de Rio Hondo

3) 22 aprile - America - Austin

4) 6 maggio - Spagna - Jerez

5) 20 maggio - Francia - Le Mans

6) 3 giugno - Italia - Mugello

7) 17 giugno – Catalogna - Barcellona

8) 1° luglio - Olanda Tt - Assen

9) 15 luglio - Germania - Sachsenring

10) 5 agosto - Repubblica Ceca - Brno

11) 12 agosto - Austria - Red Bull Ring/Spielberg

12) 26 agosto - Gran Bretagna - circuito da annunciare

13) 9 settembre - San Marino - Misano

14) 23 settembre - Aragon - MotorLand Aragon

15) 7 ottobre - Thailandia - Chang

16) 21 ottobre - Giappone - Motegi

17) 28 ottobre - Australia - Phillip Island

18) 4 novembre - Malesia - Sepang

19) 18 novembre - Valencia - Circuit Ricardo Tormo

(Fonte: Askanews)