La prima sfida tra i piloti è sulle moto... d'acqua

CATTOLICA – Piloti a contatto coi fans. Oggi primo appuntamento degli appassionati che potranno incontrare i piloti del Motomondiale al pre event ufficiale del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Quest’anno è Cattolica ad ospitare il tradizionale appuntamento coi piloti, anticipato al mercoledì, nell’ambito del palinsesto di The Riders’ Land Experience. Appuntamento dalle 17 alla Sunset Beach Arena - Gente di Mare - darsena e spiaggia libera: emozioni e brividi assicurati con il MotoGP Aqua Battle, che vedrà undici piloti del Motomondiale sfidarsi in un’insolita gara in sella a jet ski! Saranno in gara Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Johann Zarco per la MotoGP; per la Moto2 Stefano Manzi e Francesco Bagnaia; per la Moto3 Andrea Migno, Nicolò Bulega, Romano Fenati e Niccolò Antonelli. Fotografie e autografi dei grandi piloti saranno possibili per i tifosi durante la gara. Ingresso gratuito.

Gresini sfila

Nel frattempo entra nel vivo il calendario di The Riders’ Land Experience sulla Riviera di Rimini e a San Marino, con le mostre e gli eventi promossi per incorniciare al meglio le sfide in pista. In Repubblica, oggi dalle 16 in programma ‘Moto3 Parade’, una parata che da Borgo Maggiore porterà a Piazza della Libertà le moto del team Gresini Moto3, per scoprire la bellezza panoramica di San Marino, dal 2008 sito UNESCO Patrimonio dell’umanità. Al termine della sfilata, i promotori e i partner saranno ricevuti in udienza riservata dai Capitani Reggenti.