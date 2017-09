Marchionne furioso: «Imbarazzante, mi girano le balle»

MONZA – Non è andato giù il divario visto a Monza tra Mercedes e Ferrari al presidente del Cavallino rampante, Sergio Marchionne. «Oggi è stato quasi imbarazzante vedere la differenza tra Mercedes e Ferrari – ha dichiarato a fine gara il numero uno della casa di Maranello – L'obiettivo non cambia per il Mondiale piloti e costruttori. Questa non è la Ferrari: bisogna raddoppiare l'impegno. Dobbiamo togliere il sorriso dalla faccia di questi qui, mi stanno girando un po' le balle». Tanta la delusione per Marchionne: «Abbiamo sofferto ovviamente. La macchina, lo dicevo poco fa a Maurizio (Arrivabene, il team principal, ndr) e Mattia (Binotto, il direttore tecnico, ndr) non è migliorata rispetto a una settimana fa, qualcosa non ha funzionato. La mancanza delle prove libere di ieri mattina e delle qualifiche credo abbiano impattato sulla prestazione. Oggi la Mercedes era superiore e non potevamo fare niente, abbiamo fatto il meglio possibile, ora ce la vediamo a Singapore».

Strigliata ai suoi

Il presidente della Ferrari spera comunque di vedere in pista un'altra vettura già dal prossimo appuntamento in Estremo Oriente: «Se Singapore sarà favorevole alla Ferrari? Sì, ma c'è un problema di base, oggi è stato quasi imbarazzante vedere questo divario tra Ferrari e Mercedes. Il weekend scorso è stato diverso, la situazione era capovolta, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa negli scorsi sette giorni». Troppo difficile rimontare con quella griglia di partenza? «Non importa, dopo la partenza eravamo tutti liberi di correre e la macchina non ce l'ha fatta. Si vedeva, ci prendevano quasi un secondo al giro: impossibile. Questa non è la Ferrari, bisogna raddoppiare l'impegno. Va bene che i prossimi circuiti sono più favorevoli, ma non significa un tubo».

(Fonte: Askanews)