Missile Marquez, ma Valentino Rossi lo tallona: «Mi manca poco»

SILVERSTONE – Missile Marc Marquez che nel sabato di qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, conquista la 71esima pole della sua carriera con un grande tempo (1:59.941). Dietro il formidabile spagnolo della Honda, Valentino Rossi conferma di essere a suo agio a Silverstone e chiude in seconda posizione con un ritardo minimo (appena 84 millesimi). Terza casella per il padrone di casa Cal Crutchlow (a 165 millesimi). Poi in seconda fila partiranno l'altra Yamaha di Maverick Vinales e le Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Chiudono le prime dieci posizioni Dani Pedrosa, Johann Zarco, Aleix Espargarò e Jonas Folger.

E il giro non era perfetto

«Non mi aspettavo di scendere sotto i due minuti ma quando ho visto il primo giro mi sono reso conto che si poteva fare un po' di più». Lo ha detto Marc Marquez commentando la pole position. «Non ho fatto il giro perfetto ma è molto difficile in una pista così lunga». Domani sarà battaglia con Valentino Rossi che partirà in prima fila: «Siamo là – continua Magic Marc – Ieri non era male ma non mi sentivo bene, oggi invece è andata meglio. Vediamo domani se ci sarà la stessa temperatura per lottare per il podio e, se va tutto bene, anche per la vittoria».

A Rossi manca qualcosa

Soddisfatto ma non troppo Valentino Rossi per la seconda piazza. Gli mancano solo 84 millesimi da Marquez ma il Dottore frena: «Sono contento, è stato un buonissimo giro ma con la gomma nuova e per la qualifica andiamo bene, in gara sarà differente. Nel quarto intermedio ho perso un po', è il nostro limite che in corsa sarà anche peggio perché le gomme pattinano troppo, ma è importante essere in prima fila». Per la gara sarà più dura. «Con la doppia gomma media non ho un grande passo e mi manca ancora un pelo: siamo preoccupati per la seconda parte di corsa, abbiamo ancora solo il warm up per cercare di rimettere le cose a posto. Vorrei lottare per il podio, ma in 4-5 sono più veloci di noi. Preservare le gomme in avvio per poi gestirle meglio alla distanza? No, con la mostra moto non funziona».

(Fonte: Askanews)