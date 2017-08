Valentino Rossi parte bene, Marquez a terra. Crutchlow profeta in patria

SILVERSTONE - Il britannico Cal Crutchlow con la Honda Lcr ha fatto segnare il miglior tempo della seconda sessione di libere del Gran Premio di Gran Bretagna in programma domenica a Silverstone. Crutchlow, in 2'00.897, ha preceduto di 241 millesimi la Yamaha di Valentino Rossi. Casa del diapason in evidenza pure con Maverick Vinales, terzo a 271 millesimi davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro, quarto a 695 millesimi. Quinto tempo per Marc Marquez a 714 millesimi ma anche una grande paura dopo essere stato sbalzato in aria dalla sua Honda alla curva 4 e caduto pesantemente a terra. Nessuna conseguenza e box raggiunti con uno scooter di servizio. Poi Jorge Lorenzo, sesto a 758 millesimi e Pol Espargaro settimo con la Ktm a 935 millesimi. Chiudono i dieci: ottavo Johann Zarco, nono Andrea Dovizioso (+ 0.996) e decimo Scott Redding. Sperimentata la nuova procedura per il flag to flag con delle linee prefissate in pit lane, sia per 'parcheggiare' la moto, sia per riprenderla, e dei percorsi guidati per evitare problemi di precedenza. Procedura ancora da approvare.

Rossi mai così forte

Per Valentino Rossi è stato il miglior venerdì della stagione: "Un po' sono rimasto sorpreso - ha raccontato - avevamo cose provate a Misano nei test e devo dire che mi sono divertito, sia al mattino sia al pomeriggio. Il passo è stato buono, le gomme non sono calate tanto e questo è importante. Insomma, una bella giornata, restano da sistemare ancora tanti dettagli, ma di base sono competitivo".

Brivido Marquez

Ha rischiato grosso, invece, Marc Marquez, anche se alla fine se l'è cavata senza un graffio:Nella prima caduta ho fatto casino perché avevo le gomme fredde, credevo di essere più a posto con le temperature e invece ho battuto forte. Sono risalito in sella, mi sentivo bene, ma la seconda moto aveva un assetto diverso, non mi sono trovato e sono anche scivolato. Adesso dobbiamo usare il sabato per migliorare il set up e scegliere le gomme: ho girato un po' con tutte le mescole, ma è presto per decidere".

(Fonte: Askanews)