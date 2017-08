Dovizioso ci crede: a Silverstone per inseguire il sogno mondiale

SILVERSTONE - Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGP si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalla splendida vittoria di Andrea Dovizioso e dal buon quarto posto di Jorge Lorenzo a Zeltweg, la Ducati è già arrivata oltremanica per la dodicesima tappa del campionato 2017. Dovizioso è salito sul podio di Silverstone tre volte, grazie a due secondi posti ottenuti nel 2010 e nel 2011 e al terzo posto nel 2015, ma lo scorso anno il pilota italiano ha dovuto accontentarsi della sesta posizione finale a causa di un indolenzimento all’avambraccio destro che lo ha rallentato. «Dopo la vittoria in Austria sono molto contento di tornare in pista a Silverstone - rilancia Desmodovi - Il circuito inglese è un bellissimo tracciato, ma sicuramente il weekend sarà molto impegnativo per le condizioni atmosferiche, sempre variabili, ed anche perché la pista è piena di avvallamenti che rendono tutto ancora più difficile. Il test di Misano è stato molto importante perché siamo riusciti a fare alcune prove che ci saranno utili sia per Silverstone che per il GP di San Marino di metà settembre.»

La fiducia di Lorenzo

Davvero impressionante il palmares di Lorenzo sul circuito britannico, dove Jorge ha vinto tre volte, nel 2010, 2012 e nel 2013, mentre lo scorso anno il pilota spagnolo ha chiuso la gara all’ottavo posto. "Le ultime due gare, a Brno e in Austria, mi hanno dato una sempre maggiore fiducia perché siamo migliorati in molti aspetti e quindi l'obiettivo per Silverstone è di continuare in questo trend positivo e riuscire ad essere tra i primi fin dalle prove di venerdì - spiega Por Fuera - Il circuito mi piace molto, nonostante gli avvallamenti che abbiamo trovato sull'asfalto negli ultimi anni. Uno dei fattori chiave per la gara sarà il meteo, sempre molto instabile in Inghilterra, ma la nostra moto ha dimostrato di saper essere competitiva sia sul bagnato che in condizioni di asciutto. Il test di martedì a Misano è stato molto positivo e ci ha confermato che stiamo lavorando nella direzione giusta: ho fatto quasi 100 giri e ora riesco a guidare la mia Desmosedici in modo sempre più naturale." Entrambi i piloti Ducati hanno effettuato una giornata di test a Misano Adriatico martedì 22 agosto per preparare al meglio il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma sulla pista romagnola a metà settembre. I due piloti hanno girato a lungo (102 giri Dovizioso e 92 Lorenzo) in una giornata calda e soleggiata, ed ottenuto dei buoni riscontri con le loro Desmosedici GP. In pista, sin da ieri, anche Michele Pirro che il 10 settembre prenderà parte alla gara come wild card.