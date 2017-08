Ferrari Portofino, ecco l'ultimo gioiello di Maranello

MARANELLO - La Ferrari Portofino è la nuova Gran Turismo V8 destinata a dominare il segmento di riferimento grazie a una perfetta combinazione di sportività, eleganza e comfort on-board. Per una vettura così versatile, caratterizzata dalla guida all'aria aperta, è stato scelto un nome evocativo, quello di uno dei borghi più belli d'Italia, noto per il suo porto turistico e diventato negli anni in tutto il mondo sinonimo di eleganza, sportività, lusso discreto. A questa meravigliosa località è stato dedicato anche il colore con cui viene lanciata la nuova Ferrari: il rosso Portofino.

Caratteristiche

Con i suoi 600 cv e accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, la Ferrari Portofino è, infatti, la più potente convertibile a offrire contemporaneamente il tetto rigido retrattile, un baule capiente e una grande abitabilità, arricchita da due posti posteriori utilizzabili per brevi percorrenze. Completamente nuovo, il telaio della Ferrari Portofino può vantare un significativo risparmio di peso rispetto alla California T che l'ha preceduta. Grazie all'esteso utilizzo di moderne tecnologie di produzione, tutti i componenti della scocca e del telaio sono stati ridisegnati per essere più leggeri pur aumentando la rigidezza torsionale.

Motore

Il V8 turbo Ferrari, appartenente alla famiglia di motori vincitrice dell'International Engine of the Year per due anni consecutivi nel 2016 e 2017, viene proposto con un incremento di potenza di 40 cv rispetto a quello della California T. Tale risultato deriva dall'introduzione di nuovi componenti meccanici specifici e da una taratura dedicata dei software di gestione del propulsore che hanno reso ancora più caratteristico il suono del motore, soprattutto a tetto aperto.

Prestazioni

Gli ingegneri hanno lavorato su vari aspetti dell'efficienza dell'8 cilindri, adottando nuovi pistoni e bielle, rinnovando il disegno dell'impianto di aspirazione e rivoluzionando la geometria di tutta la linea di scarico. Il nuovo collettore di scarico monofuso riduce le perdite di carico, elemento fondamentale nel dare al motore Ferrari la caratteristica prontezza di risposta con zero turbo lag. Tutto questo, abbinato al Variable Boost Management, che eroga la coppia in funzione del rapporto della marcia innestata, permette alla Ferrari Portofino di aumentare le accelerazioni in tutte le marce ottimizzando allo stesso tempo i consumi.

Tecnologia

La dinamica veicolo è totalmente nuova e beneficia di diversi componenti tecnologici. Viene adottato per la prima volta su questa tipologia di Ferrari il differenziale posteriore elettronico di terza generazione (E-Diff3) integrato con il F1-Trac, che migliora sia il grip meccanico che il controllo della vettura al limite. Grazie all'introduzione dell'EPS (Electric Power Steering) per la prima volta su una Ferrari GT, è stato possibile ridurre il rapporto dello sterzo del 7% per una risposta più diretta senza perdere in stabilità grazie all'integrazione con l'E-Diff3. Le sospensioni magnetoreologiche (SCM-E) dotate della tecnologia "dual-coil" riducono il rollio e, al contempo, migliorano l'assorbimento delle asperità stradali. Tutti questi contenuti contribuiscono a rendere la vettura ancora più dinamica e reattiva, garantendo contemporaneamente un elevato comfort di guida.

Disegno

Realizzato dal Ferrari Design Centre, lo stile della Ferrari Portofino è caratterizzato dalla configurazione due volumi "fast-back" - soluzione inedita per un coupéconvertible dotato di tetto rigido retrattile - che ne slancia maggiormente la silhouette, ponendo in evidenza l'indole maggiormente sportiva senza perdere in eleganza e dinamicità. Il lavoro sinergico tra il Design e il reparto Aerodinamica ha portato a un'estrema efficienza di tutte le superfici. Partendo dal frontale, la calandra che abbraccia le estremità opportunamente sagomate dell'anteriore è sottolineata da gruppi ottici full- LED dal nuovo sviluppo orizzontale, con un'inedita presa d'aria all'esterno del proiettore che soffia all'interno del passaruota per scaricare i flussi direttamente sulla fiancata, riducendo così la resistenza all'avanzamento. Il design della coda della vettura sottolinea l'impressione di sportività, esaltata dal posizionamento dei fanali all'estremità del corpo vettura. Questa elegante soluzione consente di dissimulare il volume posteriore che ospita il tetto RHT, completamente nuovo e più leggero oltre che azionabile anche in movimento a bassa velocità.

Comodità

Particolare cura è stata posta al comfort on-board che viene garantito grazie a nuovi contenuti quali il sistema di infotainment con schermo touch screen da 10,2", il nuovo climatizzatore che migliora il comfort climatico dei passeggeri sia a tetto chiuso che aperto, il nuovo volante, i sedili a regolazione elettrica fino a 18 vie, con un nuovo design dello schienale che consente uno spazio aumentato per le gambe dei passeggeri posteriori e il passenger display. Nella guida all'aria aperta è facilmente apprezzabile il miglioramento del comfort garantito dal nuovo wind deflector che riduce del 30% il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo e previene la rumorosità aerodinamica interna. La Ferrari Portofino farà il proprio debutto ufficiale al Salone dell'auto di Francoforte del prossimo settembre.

(Fonte: Askanews)