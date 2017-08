Pokerissimo Davies: Ducati vince pure in Germania

LAUSITZ - Il team Ducati è salito nuovamente sul gradino più alto del podio all’EuroSpeedway Lausitz (Germania) con Chaz Davies. Con la vittoria di Gara 1, il gallese ha conquistato la quinta vittoria stagionale. Dopo attimi concitati in griglia a causa di un problema al freno posteriore, Davies ha mantenuto la calma ed è stato protagonista di un’ottima partenza dalla sesta posizione. Secondo alla prima curva, Davies ha preso il comando della gara nel corso del secondo giro per poi staccare progressivamente Rea e Sykes in virtù di un ritmo costante in 1’37 basso. «Nel giro di allineamento è successo il pandemonio - racconta Chaz - Ho rischiato di fare un high-side all’ingresso dell’ultima curva perché abbiamo avuto un problema al freno posteriore. I minuti prima della partenza sono stati molto concitati, perché di norma non è possibile risolvere un problema del genere in un tempo così limitato. Fortunatamente ho dei bravi meccanici, che hanno riportato il freno quasi al 100% della funzionalità, abbastanza per consentirmi di guidare come volevo. La partenza è stata molto buona e mi sono trovato in una posizione ideale nei primi giri. Quando ho preso il comando, ho semplicemente provato ad imporre il mio passo senza preoccuparmi dei tempi sul giro, e siamo riusciti a vincere. Il ritmo era buono, ma possiamo ancora migliorare in vista di Gara 2. Partiremo dalla nona posizione, ma credo che su questa pista ci siano vari punti in cui sorpassare. Inoltre, abbiamo lavorato molto sulle partenze. Mi aspetto un’altra gara spettacolare».

Problemi di gomme per Melandri

Gara più difficile per Marco Melandri, quarto al traguardo. Nonostante il buono spunto alla partenza dalla quarta posizione, l’italiano ha accusato problemi di stabilità su un asfalto particolarmente rovinato e, con il progressivo degrado della gomma posteriore, è stato costretto a giocare in difesa. Melandri partirà così dalla pole position in Gara 2, mentre Davies scatterà dalla nona casella. «Non è stata una gara facile. Nei primi giri siamo riusciti a restare agganciati al gruppo di testa, ma con il primo calo della gomma posteriore la moto ha iniziato a muoversi molto sulle buche ed ero costretto a dosare il gas, perdendo terreno dai piloti davanti a me. Inizialmente ho provato a compensare staccando più forte nel tentativo di recuperare, ma forzando di più ho fatto qualche errore e rischiato di perdere l’anteriore in un paio di occasioni. Il nostro passo oggi era di 1’37 alto, non potevamo fare di più e sarebbe stato inutile prendere altri rischi. Domani nel warm up proveremo alcune modifiche di setup, l’obiettivo è di restare agganciati ai nostri rivali per tutto l’arco della gara».

Complimenti dal boss

Il team Ducati tornerà in pista domani alle 9:30 locali per la consueta sessione di warm-up in vista di Gara 2 (partenza fissata per le ore 13). «La vittoria di Chaz è stata davvero emozionante, perché ottenuta con il cuore e con la testa - chiosa il team principal Stefano Cecconi - Dopo i problemi riscontrati durante il giro di allineamento, non era facile mantenere il sangue freddo e invece, grazie anche ad un gran lavoro di squadra, è riuscito a prendere regolarmente il via e dettare fin da subito il suo passo. Purtroppo Marco ha sofferto maggiormente le buche, e dopo alcuni giri ha dovuto alzare un po’ il suo ritmo. Non è mai facile ripetersi, ma faremo del nostro meglio per mettere entrambi nelle condizioni di giocarsi la vittoria anche domani».